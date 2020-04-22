期限只到月底！　台東2.43億大樂透頭獎得主快現身領獎

▲台彩表示，今年1月25日在台東市「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，提醒得主記得把握最後領獎期限。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透連摃21期，這周五（24日）晚間頭獎上看6.8億元，是今年以來最高的頭獎。此外，台灣彩券公司提醒，今年1月25日在台東市「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，得主迄今尚未領獎，4月29日就是最後期限，呼籲別與大獎擦身而過。

台彩指出，大樂透迄今已連續21期摃龜，24日晚間頭獎上看6.8億元，再創今年新高，而明天晚開獎的威力彩頭獎則上看3.2億元，民眾路過彩券行不妨將2個遊戲一次買齊，下個頭獎幸運兒可能就是你。

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此外，台彩表示，今年大年初一（1月25日）在台東市「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，且為1注獨得，幸運得主迄今尚未現身，距離最後領獎期限4月29日只剩1周的時間。

台彩呼籲，今年春節曾在台東市「鑫富發彩券行」買過大樂透的民眾，仔細找一下該期彩券並核對獎號，如果幸運中頭獎，記得把握最後領獎期限。

中了彩券高額頭獎，得主會馬上領獎嗎？根據台彩統計，公益彩券自第3屆（2007年）至今年3月底，高額中獎人（單注中獎金額超過500萬元者）共有5,470位完成兌領獎金，且在這些幸運兒中，有70%的人在中獎後的7天內就來領獎，1個月（30天）後才出面領獎的僅4%，而忍耐到兌獎期限最後一天才來領獎的則有3位。

有趣的是，分析「兌獎忍耐天數」與「中獎金額」之間的關係，發現中獎金額愈高，會撐愈久才來領獎。中獎金額在億元（不含）以下的中獎人平均等待7.8天就領獎；對中億元（含）以上獎金的中獎人則平均會等待13.2天。

另對中10億元以上獎金的中獎人，領獎時間則更拉長為15天，而台東市今年大年初一開出的2.43億元大樂透頭獎，中獎人若在4月29日兌獎期限領獎，將會與前3位並列史上最能忍耐的高額中獎人。