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大亞集團獲5大銀行聯貸32億建太陽能廠　未來20年貢獻營收上看90億元

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▲搶攻太陽能商機！大亞集團獲5大銀行32億元聯貸案　未來20年貢獻營收上看90億元。（圖／記者姚惠茹攝）

▲永豐銀行總經理莊銘福（左）與大亞集團董事長沈尚弘（右）簽署32億元聯貸案。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

大亞集團（1609）今（22）日宣布，子公司心忠電業獲得永豐等五大銀行32億元聯貸案，董事長沈尚弘表示，資金將用來建置台南學甲太陽能電廠，也是國內首件獲准土地變更的地面型太陽能電廠，估計未來20年將帶來至少18億度的發電量，貢獻營收上看90億元。

沈尚弘表示，大亞看好綠能商機，旗下已有29座太陽能電廠，總裝置容量達31MW，截至2月累計總發電量約9000萬度，並積極建置台南學甲太陽能電廠，成功獲得永豐銀行、凱基銀行、國際票券股份有限公司、華南銀行、彰化銀行的32億元聯貸案。

請繼續往下閱讀...

沈尚弘指出，大亞的台南學甲太陽能電廠為國內首件整合民間私人土地，並經政府審查核准，變更為特定目的事業用地的地面型太陽能電廠，經過大亞積極整合，終於獲得地主同意取得開發許可證，將原本的養殖漁業用地變更，預計今年底就可以啟用台南學甲太陽能電廠。

▲搶攻太陽能商機！大亞集團獲5大銀行32億元聯貸案　未來20年貢獻營收上看90億元。（圖／記者姚惠茹攝）

▲大亞集團獲5大銀行聯貸32億元建置台南學甲太陽能廠。（圖／記者姚惠茹攝）

沈尚弘進一步指出，再生能源是台灣目前主要推動的方向，政府更訂定2025年要達到20GW的太陽能裝置目標，目前台南學甲太陽能電廠已經與台電簽約，未來20年將全數以躉購費率方式賣電給台電，估計將可帶來至少18億度發電量，貢獻營收上看90億元，獲利則預估為24億元。

沈尚弘說明，大亞在評估過汽電共生、離岸風電和陸域風電等多個項目之後，決定將專注在太陽能光電的發展，並與聚恆（4582）合資成立大亞能源，其中大亞持股佔75%，而聚恆持股則佔25%，未來雙方共同尋找可能性案場，並以台南、苗栗區域為主。

沈尚弘強調，大亞預計今年旗下所有的電廠將可創造84,000萬度發電量，約等同216個大安森林公園的吸碳量，現在要在台南學甲興建76MW的太陽能電廠，每年約可創造1億度發電量，目標是在未來3年建構150MW的太陽能發電。

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