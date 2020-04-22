她翻包包找到朋友4個月前送的彩券　發現5千萬大獎得主就是自己

▲女子翻包包找出彩券，才發現自己中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子把朋友送的彩券隨手放到包包，4個月後心血來潮來兌獎，沒想到無人認領的大獎得主就是自己，竟然中了澳元270萬元（約台幣5,143萬元）的高額獎金。

澳媒9 News 21日報導，這名居住在雪梨北部的年輕女子，近來才發現自己就是Megadraw樂透去年12月28日所開獎的幸運得主，她在包包中找到朋友4個月前送她的彩券，兌獎後竟然中了澳元2,727,272.73元。

女子興奮向樂透公司表示，「這太神奇了，這張彩券已經在我包包裡放了4個月，我當然一直知道我有這張彩券，但我完全沒料到它的價值竟然逼近澳元300萬元，我很驚訝、非常驚訝，第一時間檢查時完全不覺得這是真的，但是現在比較有真實感了」。

幸運女得主被問到計畫如何運用這筆錢時，她表示一定會大方和親友分享，「這張彩券是好友買給我的，所以我當然會和他們分享一部分，至於剩餘的錢要怎麼用我還沒有想到，我現在仍然處於驚嚇中，需要一點時間去想想」。而賣出這張彩券的商店老闆得知消息也十分高興，「自開獎以來已經好長一段時間了，我真的開始擔心得主是不是搞丟了彩券」。

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