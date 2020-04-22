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報稅系列／林若亞條款今年上路　會計師建議小資族這樣報稅才划算！

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▲▼名模條款。PRADA聖誕慈善派對-林若亞（資料照／記者黃克翔攝）

▲林若亞條款今年報稅可用，實際試算小資族並不划算、高薪族則也要視情況而定（資料照／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季節即將來臨，薪資核實減除今年報稅可用，也就是俗稱的林若亞條款，薪資扣除可以選擇核實和定額減除，勤業眾信聯合會計師事務所會計師王瑞鴻表示，以年薪50萬元的上班族來說，三項支出都列報到最高，合計減除的資金只有4.5萬元，相當不划算。

王瑞鴻指出，過往薪資所得者報稅時，無論薪資所得多寡，無論費用支出多少，例如採購工作服裝或道具，都只能減除等額的「薪資所得特別扣除額」，也就是定額減除，現在薪資特別扣除額為20萬元，對於工作需求必須支付較高必要費用者，明顯違背量能課稅的原則。

請繼續往下閱讀...

大法官釋字第745號解釋文，認定這樣違反憲法平等原則，因此催生了「薪資所得核實減除費用方案」俗稱「林若亞條款」。今年是修法後首次申報，勤業眾信提醒納稅義務人相關注意事項與細節。

王瑞鴻指出，有薪資所得者可從兩方案中擇優適用：第一、維持以往申報方式，選擇使用「薪資所得特別扣除額」；第二、薪資收入可「核實減除」職業所必需的專用服裝費、進修訓練費及職業工具等三項支出，不過，每個項目最多可減除該職業薪資收入的3%（進修訓練費為全年薪資收入總額的3%），同時，選擇此方案者不得再扣除薪資所得特別扣除額。

王瑞鴻表示，並非所有薪資所得者，都應選薪資收入核實扣除費用的規定，以年薪50萬的上班族來說，假設三項支出都列報最高限額（各3%），合計可減除金額僅為4.5萬，選擇定額減除20萬的薪資扣除額較有利。

另外，即使年薪超過250萬者，也並非採用新方案就會有利，必須實際花費於三項支出金額皆超過限額者，也就是7.5萬元，採用核實減除才較有利，所以高薪族要仔細精算實際花費，再決定採行的方式。

▲▼林若亞條款,薪資核實扣除,高薪,計算表。（圖／記者吳靜君攝）

▲即使年薪超過250萬元，三項支出如果未超過7.5萬元，採用林若亞條款也不一定划算。（表／勤業眾信提供）

王瑞鴻提醒，今年選擇核實減除職業所必需的專用服裝費、進修訓練費及職業工具等三項支出的方式，可減除的必要費用應符合與提供勞務直接相關且必要、實質負擔、重大性及共通性等四大原則，三項支出適用範圍、認列方式及舉例如下表，與職務、工作取得薪資收入無關，或為非必要性支出則無法減除。

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