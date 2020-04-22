最有錢／油元末日誰將倒下？拒當投資玻璃心

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盡管疫情還沒有結束，美國重啟經濟活動的計畫已經展開，部分歐洲國家也考慮有條件的解封，後「疫」時代的來臨，哪些產業可以受惠？哪些產業會受到影響？投資人與賺錢的距離到底有多遠？4月22日的《雲端最有錢》邀請到財經專家邱敏寬、股市包租公麥克風（陳彥文）、諮商心理師佛洛阿水，給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

黑天鵝總是來的又快又急，讓投資人措手不及，新冠疫情還未獲得控制，油價續挫，不斷刷低新價格，特別是美國原油期貨，20日一度大跌超過20%，摜破15美元價位，創21年來新低，即使產油國組成員協議減產，但是市場擔心仍然無法解決需求急速下降的局面，將要面對的是全球儲油空間也即將耗盡，負油價再度成為市場議題，在兩者衝擊下，全球經濟向後退了一大步，為了不讓經濟嚴重惡化，各國政府救市政策火力全開，希望能減輕疫情對經濟的傷害。

一場新冠肺炎，疫情席捲全球，台灣也無法倖免。投資市場震盪劇烈，打亂不少投資人的布局，大家都想問：何時才是進場佈局的時機？哪些產業在這波疫情衝擊下依然充滿潛力？投資人這時候又該如何強化心理，不要被市場的波動牽著走？更多精采內容請鎖定4月22日的《雲端最有錢》！