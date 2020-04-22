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永豐銀主辦大亞集團32億元聯貸案　建置地面型太陽能電廠

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▲▼永豐銀,地面型太陽能,大亞。（圖／記者吳靜君攝）

▲永豐銀主辦大亞集團地面型太陽能電廠聯貸案記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀行主辦大亞集團旗下的心忠電業公司32億元聯貸案，今（22）日舉行簽訂聯合授信合約記者會。永豐銀行總經理莊銘福表示，此案由永豐擔任管理銀行並邀集4家金融機構包含凱基銀行、華南銀行、國際票券及彰化銀行共同主辦 ，超額認購1.53倍，最終聯貸金額以32億元結案。

永豐銀表示，大亞集團籌得資金將投入建置地面型太陽能電廠，以產業力量，共同響應全年新增2.2 GW（百萬瓩）的政策目標 ，加速台灣發展乾淨能源，齊力推動能源轉型、邁向永續家園。

請繼續往下閱讀...

永豐銀表示，自2012年起跨足綠色金融領域，服務對象包含個人與企業，從屋頂型到大規模電廠均積極發展中；莊銘福指出，截至今（2020）年第一季底，永豐銀行融資太陽能電廠逾4,000座、總發電量約達1 GW，融資餘額約274億元；此次聯貸案簽約後，大亞集團擬於一年之內，在台南市學甲區興建約76 MW（百萬瓦）太陽能電廠、每年約可發電1億度 ，可望為台灣增添豐富的乾淨能源。

伴隨產業知識累積與經驗，永豐銀行去（2019）年啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案以深耕綠色金融服務，包括主辦寶島陽光20億元、華立集團旗下國軒科技等子公司40億元及中租控股子公司中租迪和60億元聯貸案等，建置類型也從屋頂型逐漸跨向地面型並持續擴大規模。

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