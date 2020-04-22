審視永續投資在新冠疫情中表現　施羅德：ESG優良企業表現勝於大盤

▲ ESG領導者指數在大部分地區都優於主流指數。（示意圖／pexels）

記者李瑞瑾／綜合報導

永續投資近年來以倍數成長，施羅德投信指出，在美國，資金淨流入永續投資基金的金額在2019年達到206億美元，超過2018年的四倍。即便如此，投資人甚至投資組合經理人，一直對這塊領域在衰退時期的表現也較無信心。

提到績效，施羅德投信認為，永續企業應該有較低的跌幅，因為有較低的爭議與職災發生率；擁有高忠誠度的客戶、員工與股東；以及通常較保守的資產負債表。

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當前的危機正好提供了驗證這些假設的一個機會。目前為止，證據似乎很振奮人心。儘管對被動式ESG基金持懷疑態度，但看到大多數情況下，MSCI ESG領導者指數在大部分地區都優於主流指數。今年以來富時100 ESG領導者指數的報酬率為-27.3％，而富時100指數報酬率則為-33.7％。MSCI ESG領導者指數的成分，由其主要追蹤指數中每個產業擁有最高ESG評級的公司所組成。

美銀美林集團的研究也發現，ESG排名前20％的股票，在最近的拋售中表現優於美股逾5％；ESG排名前20％的股票表現優於美股大盤，一部份原因是ESG的領先者迄今每股盈餘下調的幅度比ESG落後者小；此外，ESG資產在資金流量方面也似乎更具適應力，過去一個月ESG的ETF資金流出較低，且今年以來與整體股票創紀錄的流出量相比，也仍是淨正值。

施羅德投信指出，企業在更廣泛的社會中所扮演的角色以及股東權益如何被維護，已經成為日常話題。公司對待客戶、員工與供應商的方式，受到前所未有的審查。除了政府來自政府保障工作的壓力，公司如何對待員工也在這個動盪的時刻受到密切關注。

施羅德投信認為，可以合理預期，獲得正面認同的公司將獲得員工更大的忠誠度，在危機過後也能吸引更多新血；相反地，員工可能會在危機中離開那些覺得自己被雇主遺棄的公司。員工會越來越傾向尋找可以提供良好的福利、而不是薪水最高的雇主。

施羅德執行長也公開聲明社會契約的重要性，並知道股東必須透過股價下跌、削減股利、股票籌資等方式共同承擔痛苦。作為長期投資人，施羅德致力於支持那些相信可以在危機之後成長與獲利永續的公司，找出那些長期而言最具有永續成長潛力，且與股東以保持堅定關係為基礎的公司。