沒地方放油了！美國石油業施壓川普政府：中國當初承諾要買524億美元原油

▲國際油市陷入風暴。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合外電報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球原油用戶需求緊縮，油市供過於求，導致這些原油沒有地方可以存放。美國獨立石油生產商21日致信提醒川普政府，中國之前承諾兩年內向美國購買價值524億美元的石油，應趕緊加快進度，把這些原油買回去。

根據彭博報導，代表美國26家油氣業者的「美國勘探與生產委員會」（American Exploration and Production Council）致信給美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），內容提到，中國日前承諾向美國購買524億美元的石油，卻根本沒做到，還從俄羅斯、沙烏地阿拉伯進口石油。

請繼續往下閱讀...

「美國勘探與生產委員會」執行長布拉伯里（Anne Bradbury）表示，幾個月前，中國政府僅購買了極少量的石油，應該採取必要措施，成為美國值得信賴的貿易夥伴，而不是自行增加對俄羅斯、沙烏地阿拉伯石油的購買量。

此外，這段期間以來，川普政府也注意俄羅斯和沙烏地阿拉伯的動向，美國業者先前就認為，中國政府當初與美國總統川普（Donald Trump）承諾的貿易協議，購買能源的能力是待人懷疑。

布拉伯里也說，現在的環境正是美國石油產業的「關鍵時刻」，因此須採取手段，緩解石油供過於求的影響，以及解決美國獨立石油生產商儲存量不足的問題，並讓中國承擔對美國的貿易義務。