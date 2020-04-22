假奶發威！她胸部中彈「矽膠讓子彈轉彎」奇蹟活　登醫學文獻

▲該名女子受槍傷，左側植入物明顯受損。醫師發現，假體明顯被子彈穿透。（圖／翻攝自SAGE期刊網站，圖片經變色處理）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加拿大多倫多一名30歲婦女2018年胸部中彈求醫。但此案件如今再度受到外界關注，根據SAGE醫學雜誌上周發表的最新案例研究，該名女子隆乳的矽膠植入物可能讓子彈偏離心臟，救回她的性命。醫師認為，醫學文獻記載的乳房植入物挽救性命的案例本就不多，這更是第一起因矽膠植入物救回病人性命納入醫學文獻的個案。

綜合CNN等外媒報導，這起事件發生在2018年加拿大多倫多，該名女子當時走在街頭，在中彈後發覺左胸發熱、疼痛，且身上出現血跡，隨即前往醫院急診室尋求治療。根據一系列醫學檢查後發現，她身上槍傷入口位在左側乳房，但子彈最終卻停留在身體右側，且右側肋骨骨折，左乳房的植入物明顯受損，最終得出子彈自左胸轉移至右胸的結論。

「矽膠植入物改變子彈的軌跡」，外科醫師麥伊凡努（Giancarlo McEvenue）認為，子彈射進她的皮膚後，矽膠植入物讓子彈偏離原本軌道，使得子彈轉移至右側乳房，儘管右側肋骨斷裂，但也避免心臟被射穿的危機，「人體左側有心臟和肺，如果子彈直接射進胸部，她的傷勢會嚴重許多，甚至可能危害到性命。」

醫師指出，該名女子除了槍傷、右側肋骨斷裂、矽膠植入物受損之外，並沒有受到其他傷害。事後，醫師移除植入物、沖洗傷口，同時開立短期抗生素療程，輔助女子康復。

報導指出，使用乳房植入物大多分為兩種情況，也就是重建乳房組織或增大乳房尺寸，而美國批准使用的植入物大多分為兩種，都有矽膠外層，但一種是由鹽水填充，另一種由矽膠填充，大小、外層厚度紋理、形狀各有不同之處。