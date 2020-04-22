油價驚跌！　法人建議現階段投資可掌握兩方向

▲ WTI原油期貨價格不斷下挫。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

WTI 5月原油期貨價格在21日跌至負值，為史上首次，6月原油期價在昨日亦持續下挫。法人建議，現階段投資策略可留意受惠低油價的標的以及美高收益債的超賣；對於油價後市則指出，中長期而言，隨著疫情穩定與經濟活動回復正常，油價仍有機會回復至本次危機之前的水準。

富達投信指出，原油期價跌至負值為極端案例，主因新冠疫情導致原油需求蒸發，加上OPEC減產數量不足維持供給與需求平衡，而奧克拉荷馬當地的儲油設備不足，使期貨投資人寧願負值也要平倉期貨部位。其他地區的油價仍維持21-25美元的價位，待期貨契約結束後應可回復正常水位。

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富達投信認為，油價短期仍會有劇烈變動，但中長期而言，極端價格將獲得緩解，因過去一個月當地油井產出已經減量近1500百萬桶，相信當地原油儲備能力將足以支撐。隨著疫情穩定與經濟活動回復正常，油價仍有機會回復至本次危機之前的水準。

針對投資建議，富達投信指出，可關注受惠於低油價標的，例如亞洲各國為原油淨進口國，加上低油價也代表通膨壓力緩解，亞洲債券可以考量。

另則是美高收益債超賣。美國高收益債因疫情與油價干擾，利差最高曾破千點，此一利差水準已反映約42-60%左右的極端違約情境，與實際狀況大相逕庭。此外，美國頁岩油企業大幅改善，即使油價持續低於40美元，仍有約85%的美國能源企業可以撐超過1年。