「負油價」牽動全球市場　投資人靠槓鈴式投資策略不踩雷

▲西德州中級原油（WTI）期貨價格史上首次跌至負值，引起市場高度關注。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

西德州中級原油（WTI）期貨價格史上首次跌至負值，引起投資人關注後續走勢，星展銀行對此表示，主要是投資人為避免實體交割，而不惜代價拋售期貨部位，因此出現恐慌性賣壓，建議投資人應採取槓鈴式的投資策略。

新冠病毒（COVID-19）疫情衝擊，許多國家及城市進入封鎖狀態，且主要產油國沒有即時減產，使得原油呈現極度供給過剩的狀況，再加上美國儲油空間即將觸頂，讓投資人持續擔憂原油供過於求的情況。6月WTI期貨周一收在每桶20.43美元，近月的布蘭特原油期貨則收在每桶25.57美元。與美國相比，國際的儲油設備仍有餘裕應對供給過剩的狀況。

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星展銀行（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，20日油價出現較大幅度波動，將於4月21日到期的5月西德州中級原油（WTI）期貨首次跌入負值，主要原因是期貨投資人為避免實體交割，而不惜代價拋售期貨部位，且當月期貨流動性偏低，因此出現恐慌性賣壓。

陳昱嘉指出，需求面短期間快速回升的可能性較低，若5月交割的原油期貨已經無法找到足夠的儲油空間，而產油商持續生產，仍需留意6月合約接近到期時的市場情勢。

近期全球市場呈現較大的震盪，星展集團認為，投資人應該採取槓鈴式的投資策略，將成長型與收益型資產同時納入投資組合；另一方面，也建議投資人應適當布局黃金，藉以調整投資組合的波動風險。