6月西德州原油期貨腰斬！創21年來最低價...布蘭特原油今天接力大跌12%

▲6月西德州原油創21年來最低價。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

國際原油期貨價格再次大幅波動，在日前 5 月西德州期貨原油破天荒跌至負值後，週二（21日） 交易，6月西德州期貨原油下跌 8.86 美元或 43.4%，收每桶 11.57 美元，盤中低點一度觸及 6.5 美元，這也是 21 年來的低點。

5 月西德州原油期貨價格昨日回漲 47.64 美元或 126.6%，收每桶 10.01 美元，創下有史以來單日最大漲幅，該契約週二到期。

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石油輸出國家組織（OPEC）先前與俄羅斯等產油夥伴達成協議，同意5月至6月期間每天減產970萬桶原油。但在庫存過剩的情況下，這份減產協議不足以抵擋油價跌勢。

根據《華爾街日報》報導，美國原油期貨價首度跌破0美元後，沙烏地阿拉伯與OPEC其他成員國緊急商討是否要提前減產。

川普週一提到，由於油價低到創歷史紀錄，美國正打算新增多達 7500 萬桶的原油作為戰略原油儲備。

隨著全球石油需求下降30%，石油買家幾乎別無選擇，只能將原油存儲起來，而庫欣是美國主要的儲油地。庫欣的油槽區擁有約7,600萬桶的儲油能力，據美國能源部數據顯示，截至上週，已儲存在那裡的原油大約有5,300萬桶。

但據五名貿易消息人士稱，雖然油槽還沒有裝滿，但已全部租給生產商和貿易商，他們很快就會把油槽裝滿。這意味著任何想在最後一刻找到空油槽的人都不會如願。然而由於疫情讓人們待在家裡，導致需求下降，儲存水平沒有理由下降。

伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)首席分析師John Coleman表示，根據目前的走勢，看來可能在5月上半月就會滿載。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週二報告指出，OPEC + 的減產協議根本不夠，分析師估計每日減少的需求量將近 3000 萬桶，是 OPEC + 減產協議的 3 倍規模。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，當石油變成一種負收益資產時，這是供需失衡加劇的跡象，且失衡到生產商必須貼錢甩賣才能擺脫石油。

截至今天中午12:05，6月西德州原油下跌0.3美元，跌幅2.59%，每桶11.27美元，6月布蘭特原油期貨下跌2.33美元，跌幅12.05%，每桶17.00美元。