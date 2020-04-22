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16歲犯案「一生沒嘗過自由滋味」　他坐牢44年出獄前卻染疫5天身亡！

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▲▼監獄，囚犯，死刑。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子即將出獄前卻確診病逝。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴散，密西根州一名已經在獄中服刑44年的男子，幾乎一身都在牢獄中度過，眼看即將能出獄重獲自由，卻不幸染疫於上周病逝，令準備與他同住的妹妹遭到嚴重打擊，哀傷表示，「我的兄弟不應該這樣死在那裡」。

60歲男子加里森(William Garrison)因為在1976年16歲時犯下殺人案入獄，被判處無期徒刑的他今年1月由於疫情刑期獲得減半，他可以選擇立即假釋，或是服刑至9月期滿後再假釋，為了能獲得真正的自由，他決定選擇後者，這樣離開監獄後就再也不用受到任何監督。

隨著美國疫情愈來愈嚴重，當局擔心監獄容易發生大規模群聚感染，以及考量到加里森的年紀，便於3周前再次建議他立即假釋出獄，這次他答應了，原定於5月初出獄的他卻不幸染疫，5天後於本月13日身亡。

加里森的妹妹彼得森(Yolanda Peterson)，指責當局應該要為哥哥提供更多幫助，「他在監獄生存了44年，明明只差一步就可以獲得自由」。監獄發言人高茲(Chris Gautz)回應，「我們已經竭盡所能讓他盡早出獄，加里森直到死前才讓大家知道他的情況，之前完全沒有人發現他罹患新冠肺炎，他也沒有向我方報告任何症狀」。

▼妹妹為他的不幸遭遇抱不平。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼密歇根男加里森(William Garrison)，坐牢44年卻在出獄前確診病逝。（圖／達志影像／美聯社）

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