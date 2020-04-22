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製造業補貼來了！經濟部：今開放申請「穩住30萬人就業」

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▲經濟部公告受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼，即日起開放申請。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部公告受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼，即日起開放申請。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府救命錢快來了！經濟部工業局今（22）日公告受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼，即日起開放申請；針對製造業及技術服務業特別預算追加經費編列197.1億元，預估可穩定30萬人以上之企業員工就業。

為了協助艱困企業渡過難關，並維持員工生計，經濟部工業局已公告「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知」，讓受影響企業可以持續營運。

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▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

官員指出，凡有稅籍登記的製造業及其技術服務業，營業額衰退達50%之「艱困企業」，政府補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成(每月上限2萬元)，及以正職員工數乘以1萬元補貼一次性營運資金。

針對如何認定為衰退達50%之艱困企業，經濟部表示，目前認定標準包括以下8種樣態：「任何連續二個月之月平均」或「任何一個月」之營業額，較「2020年內任何1個月」、「2019年下半年之月平均」、「2019年同期」、「2018年同期」或「其他經本部認定之期間」，營業額減少達50%。

申請文件包括申請書、勞保投保名單、薪資清冊等，詳細情形可參考申請須知及專屬網站（https://csm-subsidy.cdri.org.tw/），或者至產業競爭力發展中心網站(https://assist.nat.gov.tw)之製造業紓困振興輔導專區-保薪資項目查詢。

經濟部強調，艱困企業於接受政府補貼後，應承諾「4不」不可實施無薪假、不可裁員、不可解散或歇業、也不可對員工減薪。如有違反者，經濟部得撤銷或廢止補貼，並追回已撥付之款項。

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