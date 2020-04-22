晟德轉投資東曜藥業旗下生物學名藥　第3期臨床試驗結果達標

▲晟德董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



晟德（4123）轉投資公司東曜藥業宣布，旗下重磅生物學名藥TAB008的第三期臨床試驗達到主要終點，顯示接受TAB008與原廠藥Avastin（學名Bevacizumab；貝伐珠單抗）治療的兩組病患其客觀緩解率（ORR）達到等效標準，後續東曜將積極推進中國藥證申請，爭取成為首批取證藥廠，未來並擬以「朴欣汀（Pusintin）」為商品名稱進行推廣。



東曜表示，Avastin為抗VEGF（血管內皮生長因子）單株抗體，是羅氏藥廠三大核心抗腫瘤藥物之一，2019年全球銷售額超過70億美金，為全球前十大銷售藥物，可廣泛用於多種腫瘤治療，目前中國則核准非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性大腸直腸癌2種腫瘤的治療。

東曜指出，依據市場分析機構Frost & Sullivan數據，2018年Avastin中國銷售額為32億人民幣，年增近1倍，隨生物學名藥進入市場以及適應症擴張，預計2024年相關貝伐珠單抗藥品的銷售額可望跳升至142億人民幣，其中生物學名藥貢獻超過一半達72億人民幣。

東曜進一步指出，目前TAB008開發進度在中國位居前位，而東曜16,000升生物藥的設計產能，再加上其灌注批式混合技術帶來的成本優勢，以及紮根市場多年的銷售團隊，將有助東曜深度布局中國大陸潛力龐大的醫藥市場。

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東曜說明，旗下創新型抗腫瘤藥物及療法的開發及商業化，目前已建立三大綜合技術平臺，包括整合抗體藥物及ADC的研發及生產能力的治療性單抗及抗體偶聯藥（ADC）技術平臺、以基因工程為基礎的治療技術平臺、創新給藥技術平臺。

東曜補充，利用上述平臺，東曜研究開發多個系列、多個品種的抗腫瘤藥物，形成高水準、多元化 的藥物產品鏈，目前公司有12項藥物處於研究開發階段，並在自主創新開發藥物的同時，建構從研發、臨床、生產到行銷的全產業鏈平臺，採用開放平臺業務模式，攜手協力廠商開展策略合作。