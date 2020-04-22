報稅季要來了！「7項稅制變更」內容曝光：申報延長到6月底　繳稅可延期或分期

▲今年報稅有7大不同。圖為2019年報稅現場。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

報稅季即將到來，由於稅制有些更動，宏泰人壽提醒民眾，今年5月所得稅申報共有7項重點不同，包括申報時間延長1個月、受疫情影響者可延1年或分期3年繳稅、新增長期照顧特別扣除額、基本生活費提高至17.5萬元、新增薪資核實減除費用、政治捐贈1%以上可列舉扣除，以及同婚伴侶可合併申報等。

宏泰人壽整理今年所得稅申報有7大不同，同時提醒需要列舉保費扣除額的保戶，可利用電話、網路線上或親臨壽險公司各據點等方式，申請列印保險費繳納證明服務，供報稅使用。

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第一，申報時間延長1個月

財政部為疏散報稅期間人潮、避免群聚感染，將今年綜所稅申報期間延長1個月，不論受疫情衝擊與否，所有申報戶都可延長至6月30日申報。

第二，繳稅可延1年或分期3年

財政部宣布，受疫情影響無法於期限內繳交綜所稅、營所稅等國稅、地方稅，可申請延期或分期繳稅，且不受應納金額限制，最長可延期1年或分期3年（36期）繳納，受隔離、檢疫、治療者可延期繳納。

適用對象將會從寬認定，綜所稅營所稅也都適用，此次方案可謂史上最大優惠措施。

▲今年稅改制度增加扣除額。圖為2019年報稅現場。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

第三，新增長期照顧特別扣除額

根據內政部統計處統計，2018年3月底台灣戶籍登記65歲以上老年人口共計331萬人，占總人口14.1%，正式邁入高齡社會。人口結構快速趨向高齡化，促使長期照顧需求增加，政府為了減輕長期照顧身心失能者的家庭負荷，在2020年報稅項目中新增「長期照顧特別扣除額」。

宏泰人壽提醒，不論是居家照護、送至照護中心或聘請本國籍或外籍看護照顧，只要是符合衛福部「須長期照顧之身心失能者」條件，報稅時每人每年可減除12萬元，且可溯及以往自2019年1月1日起實施。

然而，此扣除額僅限於一般收入者，若是高收入族群，如所得稅率20%以上、基本所得額超過670萬元者、股利及盈餘按28%分開計算者，不得使用此項目減除。

第四，維持基本生活所需費用

2019年生活所需費用由17.1萬元提高至17.5萬元，此項目適用於2020年5月報稅。財政部估計約有5萬戶可受惠，相當於減稅利益11.88億元。

第五，薪資所得核實減除費用方案

民眾除可選擇以既有的20萬元薪資所得列舉為特別扣除額扣除之外，也可以選擇以實際支出費用申報核實減除。不過這個項目有限制，只在職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出這3類費用適用，減除金額也有上限，上限額是薪資收入的3%。

▲今年報稅時間延長1個月。圖為2019年報稅現場。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

第六，政治捐贈1%以上可列舉扣除

依政治獻金法規定，民眾想捐助政黨節稅，被捐助政黨必須要一定有支持度，否則不一定能節稅；捐贈新成立政黨，立委候選人總得票率有1%才能列舉扣除。

如果政黨在過去最近一次全國不分區立委選舉、區域立委選舉以及原住民立委當中，每一種選舉中的支持度都未超過1%，不論是對個人或營利事業而言，相關捐贈都不能列報節稅。

對於捐贈金額也有規範，具選舉權的個人對同一擬參選人每年捐贈總額不得超過10萬元，且每一申報戶每年對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不得超過各該申報戶當年度申報的綜合所得總額20%，且金額並不得超過20萬元。

第七，同婚伴侶可合併申報

依照所得稅申報規定，結婚第一年可自行選擇要分開申報還是合併申報，同性伴侶可自行試算後選擇較有利於己的選項，但婚後第二年則一律要合併申報。

配合同婚合法，2020年起新版的報稅申報書表單已不再使用「夫妻」兩字，而是一律修改為「納稅義務人及配偶」；同婚伴侶的所得稅計稅、申報、繳稅、優惠皆與非同婚伴侶相同。

▲2020年報稅「7大不同」。（圖／記者楊絡懸製表）