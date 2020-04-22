川普推崇的羥氯奎寧　研究：確診患者服用後「死亡率更高」

▲美國總統川普想要找到治療新冠肺炎的藥物。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國退伍軍人健康管理醫療中心對數百名患者進行的一項研究顯示，比起未服用「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）的新冠肺炎（COVID-19）病患，有服用的患者其死亡率較高，使用呼吸器的可能性也沒有比未服用者低。

CNN報導，這項研究21日發布在醫學預印本發表平台MedRxiv，代表它尚未得到同行審核，也未發布在醫學期刊；研究由美國國家衛生院、維吉尼亞大學（University of Virginia）資助。結果可見，在368名患者中，97名服用羥氯奎寧的患者死亡率為27.8%，158名未服用此種藥物的患者死亡率則是11.4%。

研究人員還觀察，服用羥氯奎寧或是與抗生素「阿奇黴素」（azithromycin）共同服用，對於病人是否需要使用呼吸器有無影響。作者寫道，「在這項研究中，我們發現沒有任何證據表明，無論有無搭配阿奇黴素的情況下，使用羥氯奎寧可以降低新冠肺炎患者需要呼吸器的風險。」

研究指出，僅使用羥氯奎寧來治療的患者中，發現這些人有著總死亡率增加的相關性。雖然有多項研究都在進行，但美國食品藥品監督管理局尚未批准任何可以預防、治療新冠肺炎的產品。

過去數十年來，羥氯奎寧一直用來治療瘧疾、狼瘡與類風濕性關節炎等疾病。川普多次讚揚羥氯奎寧能夠改變COVID-19的「遊戲規則」，認為此種藥物有著巨大潛力。不過專家警告，雖然川普對此種藥物很感興趣，仍需要更多研究來證實安全性與是否有效。

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