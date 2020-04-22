印度封城12歲女童連走3天回家　走了100公里...剩11公里半路倒斃

▲印度封城期間，許多移工只能走路回家。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

印度受到新冠肺炎疫情影響各地實施封城令，造成許多移工試圖以步行方式走回家的悲歌，如今卻傳出一名年僅12歲的女童，因為從家鄉到外地打工，疫情爆發後與13名夥伴想要一起走回家，連走了3天約100公里時，卻在距離家約11公里處因過度疲累而身亡。

12歲女童馬達姆(Jamlo Madkam)2個月前開始在泰倫迦納邦(Telangana)的辣椒園工作，然而近來卻因為疫情失業，由於當局宣布封城令將延長至5月3日，15日她便與13名移工同行，打算走回位於恰蒂斯加爾邦(Chhattisgarh)的家，然而走了3天後卻於18日在半途中身亡。

馬達姆是32歲父親安達拉姆(Andoram Madkam)與30歲母親蘇卡瑪蒂(Sukamati Madkam)的獨生女，家中平時靠蒐集森林林木勉強過活，這是她第一次外出工作。安達拉姆表示，女兒與村莊裡的一些婦女一同泰倫迦納邦工作，沒想到卻發生不幸，目前已獲得首席部長巴格勒(Bhupesh Baghel)宣布，要支付他們印度盧比10萬元（約台幣3.9萬元）撫恤金。

醫療官表示，他們為馬達姆進行病毒檢測結果為陰性，初步判斷死因為電解質不平衡與極度疲累所造成，「他們已經走了3天，還穿越了一個森林，馬達姆還曾在中途跌倒過」。據了解，與馬達姆同行的13名夥伴包含8名婦女與3名孩童，當地每年都有許多童工前往泰倫迦納邦的辣椒園工作，以換取家人1年的溫飽。

▼警方設置許多路障，以阻止人民外出。（圖／達志影像／美聯社）

►欸~妳過來一下！妳過來一下