殯儀館收遺體要等3天！她被迫在家伴屍　用冰塊防止丈夫發臭　

▲紐約新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

美國新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴重，當地57歲女子特雷德威爾（Tami Treadwell）的先生安東尼（Gregory AnthonyTreadwell）疑似感染新冠肺炎過世，她想將丈夫的遺體送往殯儀館冷藏，卻被告知可能要等3天，被迫在家伴屍的她只能用冰塊來防止遺體發臭。

據《紐約郵報》報導，美國紐約市新冠肺炎疫情嚴重，因死亡人數過多，導致當地的殯儀館被塞爆。特雷德威爾的丈夫安東尼原先只是感冒，被醫生囑咐待在家中，沒想到5天後病情突然惡化，急救後仍不治身亡，在過世的當天高燒不止。

“This is our city, and we’re being treated like s–t!” wailed Tami Treadwell, owner of Harlem Seafood Soul, claiming the family was told it would take at least 12 hours for someone to retrieve the body of Gregory Anthony Treadwell. https://t.co/PiO8WoqRVr — Maria Bonanno (@MariaBonanno9) April 18, 2020

殯儀館的工作人員表示，沒辦法接收遺體，並告訴特雷德威爾可能需要等候「3小時到3天」的時間。

特雷德威爾說，「他的遺體仍然在家裡，我不得不放上冰塊，完全不知道該怎麼辦」，並將矛頭指向紐約市長白思豪（Bill de Blasio），「你怎麼能讓我們不得不面對這些，我們要和遺體一起生活幾天，你怎麼可以這樣！」

▲紐約州長古莫（左）與紐約市長白思豪（右）。（圖／達志影像／美聯社）

目前，在家人向20多家殯儀館瘋狂打電話後，隔壁州的一家殯儀館同意接收。特雷德威爾難過的表示，丈夫生前即使抱病也辛苦工作，死後卻無法得到善終，她感到非常難過。

截至台灣時間22日上午6點30分，美國累計確診82萬3257例、共4萬4805死。