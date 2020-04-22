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原油期報價下挫43%　元大原油正2再爆量溢價達374%　

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▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲WTI期貨報價近日大幅波動。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

西德州中質原油（WTI）5月原油期歷經周一報價跌破0元至負值後，周二反彈大漲，但6月原油期跟進下挫，下跌43.4%，近期最夯的能源ETF 元大原油正2（00672L）驚嚇，今（22）日開盤大跌近40%，不到一小時，已爆量12萬張，溢價來到374.5%，連兩日都呈現逾三倍的溢價幅度。

原油期貨價格近兩日大幅波動，繼周一5月 WTI期油來到史上頭一遭的負值後，6月WTI期油周二每桶來到11.57美元，大跌8.86美元或43.4%，盤中低點一度觸及6.5美元， 是自1999年、21年來最低點。

請繼續往下閱讀...

相關能源ETF受到牽連，近期討論熱度最高的元大原油正2今日淨值再探低點來到0.55元，市價卻維持在2.61元，溢價達2.06元，溢價達374.55%，短短一小時，交易量超過昨日總量逾16萬張。

元大原油正2自三月下旬以來，淨值幾乎都在2元以下徘徊，一度達下市標準，隨後因金管會放寬規定，將期限放寬下市計算期至30天，並新增「免下市」條款，元大投信於上周五申請通過豁免清算，到9月都不會被清算。然而金管會昨（21）日再次示警，若該檔ETF出現超額損失，導致無法經營，仍有下市風險。

群益證券分析師廖健佑表示，元大原油正2溢價主要來自看好遠期原油報價的當沖客，投資人雖看好原油未來報價，但短期想套利，產生量增價跌的詭異現象。
 

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