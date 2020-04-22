慘！加拿大2貨機飛中國運醫療物資　因「物流延誤」竟空手折返

▲ 加拿大2架班機前往中國運送醫療物資，最後卻空手而歸。（示意圖／翻攝自Air Canada粉絲專頁）

實習記者羅明輝／綜合報導

加拿大近日動員兩架班機前往中國領取醫療物資，不過在抵達停機坪後，卻因為當地物資供應線出現問題，導致班機的停靠時間已經超過中國當局的限制，最終在來不及取貨下，只能「兩手空空」原機折返。

根據《福斯新聞》報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在當地時間21日記者會上透露，他們日前派出兩架分別由「聯邦政府」及「省政府」所租用的班機，專程前往中國載運一批個人防疫物資（PPE）回國。但不幸的是，由於貨物的供應線和運輸線都出現狀況，檢查站和檢疫措施突然中斷，最終班機在停機坪上的等待時間超過「中國所規範的時間限制」，只好在沒有載送任何貨物的情況下離開。

▲ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

杜魯道指出，「會發生這樣的情況，主要是因為上海機場航站的貨運航班爆增，全球有200多架飛機降落在上海浦東機場取貨，造成機場阻塞，就這樣我們原先計畫的貨物沒辦法在飛機起飛前抵達。」

加拿大聯邦公共服務暨採購部長阿南德（Anita Anand）表示，「官員目前正採取措施，建立PPE採購網路，並委託當地公司尋找合適的PPE製造商和物流、清關工作人員，希望透過這些措施，能夠為加拿大前線醫療人員爭去到足夠數量的口罩、手套。雖然2架班機沒有運回任河物資，但過去幾天仍我們仍然收到了百萬件PPE，預估接下來還會有更多的物品送達加拿大。」

據悉，依照中國當局規定，在停機坪上，外國飛機實際可以停留的時間受到明確、嚴格的限制。不論是否已經承載貨物，只要超過限制時間，機場人員就會直接要求離開。