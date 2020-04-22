外送員接女客訂單　附註要求說「我愛你」...結局超尷尬

▲日前一名外送員接到一筆特別的訂單，要求他在送抵時說「我愛你」。示意圖。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

外送產業已日漸普遍化，有時還可附註要求簡單的客製化。一名外送員日前接到一張女客人為男友訂餐的訂單，附註欄要求外送員在送抵時能替她向男友說一聲「我愛你」。這名外送員真的照做，真實的送餐影片曝光後，讓大家全笑翻。

根據《9GA》報導，暱稱為「Naz_Lucenzo」的外送員，在本月20日接到女客人潔絲（Jayce）的外送訂單，一般的附註通常都是不要加蔥、蒜等要求，但潔絲卻在附註上寫了「麻煩轉告伊凡（Ivan）我愛他，哈哈」。而這名外送員也很盡責的照做，甚至還錄下影片存證。

影片中可以看到，伊凡帶著口罩出來領取餐點，當外送員說「我愛你，哈哈」時，他先是愣了一下，又馬上偷偷笑了一下，且就算戴著口罩也掩藏不住他的笑意。不過有趣的是，伊凡竟然在最後還回覆了外送員「嗯...我也愛你」。

▲伊帆雖然戴著口罩，但還是可以看出他有些不知所措且害羞。（圖／翻攝自「Naz_Lucenzo」）

外送員也將這段有趣的經歷PO到網路上並表示，「我收到一張特別的訂單，竟然是要我跟他男友說我愛你，但OK，女友開心，男友開心，大家開心！你要求，我就替你做！」而PO文也引來許多網友回覆表示「這個外送員太棒了」、「應該要有小費吧」、「結果外送員跟男友在一起」、「男友的反應太可愛啦」等等。