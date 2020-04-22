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世界地球日50週年！台泥預計五年內減碳10.8%　落實SBT減碳承諾

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▲▼ 台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

▲ 台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

今（22）日是世界地球日50週年，台泥董事長張安平指出，目前全世界正陷入COVID-19帶來的失措與恐慌，再度提醒人類省思與大自然間的平衡，台泥企業團主動承諾科學基礎減碳目標SBT（Science Based Targets ），預計2025年總排碳量較基準年2016年降低10.8%。

張安平表示，人類，從敬畏自然、敬拜自然，到向大自然學習、借用大自然的力量，忘了與大自然本是一體、更忘了只是向大自然的循環中暫時「借用」。他呼籲在每一次的風暴、災難、潰堤、與驟雨過後，人類要學會尊重、懂得謙卑，更強調「人類，是大自然的一部分。」、「我們分享的是同一個地球，同一個命運。」

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台泥參與之SBT是由碳揭露計畫（CDP）、聯合國全球盟約、世界資源研究所與世界自然基金會共同推動的減碳平台，原訂時程於2021年內完成減碳目標設定，台泥主動提前在2020年即提出計畫，預計2025年總排碳量較基準年2016年降低10.8%。而此次台泥透過參與SBT的過程，一邊參考國際減碳作法，一邊檢視自身的減碳數據，發現現行台灣法規之限制，讓產業減碳效率與國際有所落差，也是台泥下一階段將與公部門進一步溝通的重點方向。

▲▼ 台泥「水泥、環保、能源」港電廠三合一。（圖／台泥提供）

▲ 台泥花蓮和平「水泥、環保、能源」港電廠三合一。（圖／台泥提供）

台泥近年積極朝向循環經濟發展，以水泥窯高溫協同處理廢棄物，在能源轉型部分，台泥綠能2019年在彰濱工業區已經完成台灣第一座風光電廠，結合陸域風電以及太陽能發電，總發電量達15GWt，另與工研院合作開發的亞洲最大鈣迴路碳捕獲系統，更是全世界減碳的關鍵技術。

張安平說，「人一生中使用最多的資源，第一是水，第二是水泥。」水泥及混凝土產品，在台灣仍不屬於消費者商品，無法適用產品碳標籤，為落實產業責任減碳，並與社會大眾溝通共同關注碳排議題，台泥將銷售佔比最多之第一型水泥及3000psi混凝土，在今年二月開始進行碳足跡盤查，五月預計與環保署共同建置水泥產業的產品類別規則（Product Category Rules，PCR），申請台灣第一張水泥產品碳標籤。

水泥產品從原料、製程、銷售、廢棄到回收，盤檢對環境的潛在衝擊，並導入「生命週期評估」 （Life Cycle Assessment） LCA，利用大數據與AI智慧製程，提升產品排碳精密控管，達到循環轉型與科學減碳目標。

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