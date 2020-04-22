譚德塞推文「誠實」　留言飄滿「台灣國旗海」國外網友嗆：這你最需要學！

▲譚德塞推特出現「誠實」貼文，馬上遭到台灣國旗洗版。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情責任歸屬公道自在人心，日前美國總統川普公開指責世界衛生組織（WHO）並未盡到「誠實」的責任，包庇中國隱匿病情、數據，導致許多國家錯失防疫黃金期。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）台灣時間22日上午突在推特上發文，卻被網友解讀成「自打臉」，更留言台灣國旗嗆聲。

WHO秘書長譚德塞最新「離奇」的推文中，只寫下「Honesty.」（誠實之意），該則貼文才剛出現就湧入大批網友留言，其中還有網友直接貼出台灣國旗、小木偶皮諾丘的圖樣，想要反諷最不誠實的就是譚德塞。此外，也有網友表示，「最不懂誠實的就是你」、「誠實？就是你跟WHO最不誠實的地方啊！」、「誠實就是你最該嘗試拯救地球的方法」。

▲推文下方一片國旗海，且幾乎都為外國人所留言。

而仔細瀏覽貼文下方的留言，不少貼上台灣國旗的竟都是外國網友，甚至要求譚德塞敞開心胸接受台灣，避免再有更多國家跟著受難。雖有人詢問「這面旗子是什麼意思？」但馬上有網友回應「這是代表台灣」。

譚德塞日前抨擊台灣網友在網路上對他進行人身、種族、文化攻擊，或以難堪字眼辱罵，引發台灣、各國網友抨擊，認為台灣防疫算全球「表率」，WHO不予以理會，反而在國際記者會上因為「個人因素」提及台灣；該事件爆發後，各國媒體、部分國家政府也公開讚揚台灣的防疫措施，並檢討自身可以效法改進的地方。