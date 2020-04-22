金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」　老公性能力無法滿足…還要保持溫柔微笑！

▲金正恩與李雪主的愛情故事被列為北韓國家機密。（圖／朝中社）

記者陳亭伃／整理報導

北韓領導人金正恩21日傳出接受心血管疾病之後，北韓政權未來落誰手上，成為關注焦點。但在外界對於金正恩的始終是專制暴君、高壓集權的印象之下，他與北韓第一夫人「李雪主」之間的關係互動，更是充滿謎團且令人好奇；金正恩顛覆過去父親金日成的「女性限制」，曾與李雪主在視察白頭山時大秀恩愛，似乎為保守的北韓帶來一絲開放感。

謎一樣女子、王的女人

李雪主，外界推測為1989年出生，過去曾是銀河水管弦樂團出身，父親是老師、母親是醫師，北韓視金正恩與李雪主相識相戀的過程為國家最高機密，雖多次在國際場合，唇語專家讀出金正恩大方分享兩人生活，但至今外界仍一無所知，僅知2012年李雪主正式以金正恩妻子身分出現，但兩人在2009年就已經結婚。

為父權社會帶來暖流衝擊

北韓金氏政權穩固，過去金日成共有過4任妻子，其中金正恩母親高容姬與金日成育有3名子女，28年的婚姻中高容姬始終保持極度低調，甚至2004年高容姬在巴黎過世，遺體被秘密運回北韓後，直至2012年金正恩上台之才被安葬。

外界推測，金正恩自小看到母親壓抑的生活，因此在上台後始終將生命中2個最重要的女人，李雪主與妹妹金與正不定期曝光，這不僅讓保守壓抑且父權為主的北韓有不一樣的衝擊外，也成為改善國家形象的方法。過去北韓領導人的妻子皆尊稱丈夫為「元帥或將軍」，但李雪主卻在公開場合稱金正恩為「我丈夫」；此外許多國際場合，元首們帶著第一夫人出席，李雪主也曾亮相幾次，金正恩愛護妻子，也想藉由這方式翻轉國際對北韓的看法不言而喻。

▲金正恩與李雪主曾一同出席國際場合。（圖／路透）

金正恩與李雪主就是北韓人眼中的公主與王子

「但真的有快樂的生活嗎？」2013年被認為是李雪主最煎熬的一年，日本《朝日新聞》報導，北韓為了掩蓋與李雪主有關的樂團醜聞，更傳出金正恩處決姑丈張成澤，其中原因包括密謀政變外，還有「與李雪主有私情」，這讓金正恩相當難堪，於是下令用高射砲狂轟、再用烈焰燒。

原以為李雪主也過不了這關，未料20多天後，出現金正恩與李雪主的恩愛同框照，更讓外人摸不透這對「公主與王子」的動向，但李雪主優雅氣質卻深深讓北韓女性崇拜、模仿；而另一方面，李雪主過去曾被砲轟愛用進口貨、愛好精品，與時常飢荒、人民生活的北韓平民生活有極大的反差。

金正恩身體頻出狀況，第一夫人動向引好奇

英國《都市報》報導，早在2014年金正恩就被爆出「提不起勁」，讓李雪主不能滿足，因此大量服用蛇酒，更要求「臥室部」（Bedroom Dept.）協助，北韓人也相信腐肉＋酒可以重振雄風。如今傳出心血管手術後病危，雖北韓官方尚未證實，但日媒《讀賣新聞》也爆料，平壤2019年就已經準備，「若發生狀況，將由金與正代理最高領導人權力」，而李雪主貴為北韓第一夫人的命運，可能也將面臨新的挑戰。

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▲金正恩曾帶李雪主視察白頭山，大秀恩愛。