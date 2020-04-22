原油期貨狂瀉！全球最大原油ETF USO暫停交易

▲全球最大原油ETF USO 轉換為封閉式基金。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）造成石油供給過剩及原油倉儲空間不足，導致西德州原油期貨價格重挫，而全球最大的原油ETF－美國原油基金（USO）週二也暴跌逾 30%。

由於 USO 即將達到流通股數上限，因此，負責管理 USO 的美國商品基金（USCF）日前向美國證券交易委員會（SEC）提交的 8-K 文件，宣佈將暫停該基金的新購買交易，並停止新股數的發行，也就是說該基金將被轉換為封閉式基金。

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根據該文件，目前 USO 已發行所有的註冊股數，並向 SEC 額外申請註冊 40 億股新股，但尚未生效，因此，在新股的註冊發行生效之前，USCF 將暫停對於 USO 的新購買交易。

USO日前表示，已將5%的西德州原油期貨持倉調整至8月合約。鑒於市場狀況，可能調整至任何可能的合約月份，且可能會看到與基準出現重大偏差。目前約40%的持倉為6月份原油期貨合約，約55%的持倉為7月份原油期貨合約。

此外，根據 FactSet 數據顯示，自今年以來，USO 的價格已下跌超過 76%，故 ETF 價格的暴跌吸引了有意逢低進場的散戶投資人，Astoria投資組合顧問公司創始人John Davi表示，散戶購買ETF，只是因為他們認為原油價格會上漲，但他們不了解驅動因素，而驅動因素相當複雜。

海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）首席投資長Kyle Bass也一直提醒投資人，追蹤油價的交易所交易基金（ETF）存在風險。他表示，散戶一直在買進這些石油合約，他們在買進下個月的近月原油。因此，當現貨市場為負38美元時，他們支付每桶22美元。如果散戶投資者繼續涉足這些石油ETF，他們將大受打擊。