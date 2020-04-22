WHO警告「最糟的情況還沒來！」　全球僅3％人可能免疫…病毒情況無法掌握

▲WHO呼籲大家勿鬆懈，因為最糟的還沒到來。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情嚴重，至今造成250多萬人確診、17萬人死亡，對此世界衛生組織（WHO）再次警告，「最糟糕的狀況都還沒來，且全球目前只有3％曾確診的的人有免疫力」。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還表示，政治操作反而會讓新冠病毒有機可趁。

根據英國《太陽報》報導，譚德塞日前在記者會上提到，「新冠肺炎疫情最糟糕的情況還未到來，很多人還不了解這個病毒，很多國家甚至做出錯誤的結論，因此陷入了疫情失控的狀態」。此外WHO面對外界指責，並未在第一時間公開疫情的真實情況，譚德塞也再度回應，「世界衛生組織沒有什麼祕密，一開始就已經警告全球這種病毒的出現」。

面對從疫情延伸出政治操作與問題，譚德塞表示，新冠病毒比1918年的西班牙流感更可怕，它利用了國際之間的分歧，讓人類陷入危險，「大家應該要一起阻止這場悲劇，很多人還不知道新冠病毒的嚴重，任何國家放寬限制，並不代表就是疫情的結束」。

世界衛生組織報告指出，目前全球僅有3％的人受到感染，但相對可能顯示出人類對於新冠病毒可能具有免疫力，「但一切尚未有定論」。過去曾被提出的群體免疫，目前現階段也將不會被採用，「雖有一部分的人有抗體，但還需要更細節的研究」。