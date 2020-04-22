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郭董姊夫遭拔權！30億投資放水流　郭台銘怒斥：別以為我不敢動你

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圖、文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘10年前陸續投入近百億元，成立鴻海健康科技事業群（簡稱M次集團），上週三（15日）突然宣布裁撤M次集團總部，有近上百名員工恐將面臨失業。本刊調查，郭台銘今年初發現M次集團虧多賺少，下重手整頓，把旗下十多家公司整併、尋找新出路，原任M次集團負責人的吳良襄，正是曾馨瑩姊夫，還慘遭郭台銘狂電。

郭台銘（右）為了投資健康醫療事業，2010年邀請吳良襄（左）加入永齡健康基金會擔任副執行長，隨後成立M次集團，又請他擔任負責人。

▲郭台銘（右）為了投資健康醫療事業，2010年邀請吳良襄（左）加入永齡健康基金會擔任副執行長，隨後成立M次集團，又請他擔任負責人。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

對抗新冠肺炎（COVID-19）不落人後，鴻海集團創辦人郭台銘近期馬不停蹄的四處奔走，4月初，先是幫鴻海集團牽線與美商醫材大廠美敦力（Medtronic）共同合作研發呼吸器，打造呼吸器國家隊；上週二（14日）又在郭辦前幕僚、現任民眾黨立委高虹安陪同下，前往大江生醫參觀自動化新冠肺炎檢疫設備外，還與羅氏等多家國際檢測大廠商討如何協助量產。

郭台銘抗疫動作頻頻，引發各界關注。但上週三（15日）位於新北市新店的台北矽谷園區內，郭台銘個人投資的鴻海健康科技事業群（簡稱M次）總部卻陷入一片低氣壓，因為接下來M次集團將走入歷史，約有近百名總部員工將面臨失業命運。

本刊調查，郭台銘下重手裁撤M次集團總部，並要求次集團負責人，同時也是曾馨瑩姊夫的吳良襄將旗下的10多家子公司只留賺錢的，剩下的全都整併與裁撤。「這次BB（Big Boss，郭台銘）下重手，全因今年初重新檢視M次財務，發現投資虧多賺少，就找LEO（吳良襄）跟專業經理人來向他報告，幾乎都講不出如何由虧轉盈，讓BB大怒，除了痛罵LEO外，更決定裁撤賠錢公司。」知情人士對本刊透露。

據了解，郭台銘想藉此將個人投資的M次集團，徹底跟鴻海集團切割清楚，並循「群創模式」自行掌舵發展永齡生醫版圖。熟知內情的人士向本刊透露，郭台銘過往統領4.6兆營收的鴻海帝國，要求各事業群就是要以賺錢為目標，經營績效不佳就是要檢討、做出處理。「Terry這次整頓M次也是，很多公司都投3、4年了，不該一直賠錢，要想辦法開源、節流，規模太小就整併，或找新出路，前陣子找美敦力合作呼吸器，就是同樣的想法。」

鴻海內部人士表示，公司的組織圖中，鴻海內部早就沒有M次集團，M次只是之前的俗稱，並非公司內部之實體事業群，因此健康科技事業群裁撤傳聞一事，對公司並無影響。

鴻海集團創辦人郭台銘重整檢討健康科技集團經營績效，同樣對曾馨瑩的姊夫吳良襄（右）不假辭色。

去年鴻海集團創辦人郭台銘，曾因處理廣州面板廠貨款引發爭議遭外界誤解，怒斥心腹重臣鴻海集團財務長黃秋蓮，這次檢討健康科技集團經營績效，郭董同樣對曾馨瑩的姊夫吳良襄不假辭色。

去年，鴻海集團創辦人郭台銘為了投入國民黨總統初選，6月鴻海股東會卸下董座，除了在政治領域布局外，花了不少心力在健康產業，多次公開場合，郭台銘都會主動提到如何協助國人抗癌，以及自己怎麼能活到120歲引發不少話題。

沒想到，去年6月爆出郭董捐贈150億元興建的台大癌醫，因後續器材捐款未到位，一度傳出延遲開幕，雖然最後圓滿解決，但居中協調的恰好就是M次集團負責人吳良襄。「台大癌醫事件解決後，Terry（郭台銘）決定花更多時間了解M次。去年11月才申請上櫃的康聯生醫，卻在今年1月主動撤件。隨後花了1億美元投資的醫療公司Sotera Wireless又有財務壓力需要增資，讓Terry警覺到非得親自出手不可。」知情人士說。

這家位於加州的新創醫療公司Sotera Wireless，是郭台銘2014年透過基金會與高通、英特爾共同投資，所設計取名為「唯新」（ViSi Mobile）的行動監控儀器，放在病人身上可隨時監控心電圖、血壓、呼吸等6種數值，並透過藍芽傳送到護理站，讓護理人員不需每小時巡房，就能得知病患身體狀況。

這家位於加州的新創醫療公司Sotera Wireless，是郭台銘2014年透過基金會與高通、英特爾共同投資。（翻攝自Sotera Wireless臉書）

「英特爾、高通先後退出，最後由郭董全吃下，幾年下來投資已達1億美金，去年郭董赴美時，發現唯新系統無法做到輕量化、微型化，根本賣不出去，導致公司不斷失血。」該人士透露。「郭董還叫一級主管去診斷可不可以救，回來報告的結果還是沒救，Sotera Wireless的CEO查理.艾維茲（Charlie Alvarez）3月底也離職了。」

今年初，郭台銘下令吳良襄去美國解決Sotera Wireless，同時間，派出財務重臣，前群創董事長莊宏仁把M次集團的所有公司全都檢視一遍，還叫每家公司總經理報告營運狀況。「一查竟發現，光Sotera Wireless就燒了1億美金（約新台幣30億元），檢視其他10多家公司，竟只有3-4家賺錢，郭董看到報表大怒，叫LEO(吳良襄)帶著各家總經理到家裡，一家接著一家Review（檢討）。」親近郭台銘的人士說。

在檢討會議上，郭台銘鐵青著臉，要每家賠錢公司報告，如何能夠轉虧為盈？「沒想到，經理人都禁不起問，讓Terry更火大，直罵吳良襄：『你是怎麼用人的？』『不要以為你的身分，我不敢動你』。」就如同去年在重臣面前，狠K鴻海集團大掌櫃錢媽媽黃秋蓮一樣，郭台銘絲毫不給吳良襄面子。

對本刊報導，郭台銘未親自回應。永齡基金會表示，「大健康產業」在現今與未來都會有爆炸性的成長與機會，「除弊興利」是經營事業的不二法門，必然一步一腳印，以創業家精神保持對事業的熱情、專注、專業。相關整併都以事業長遠發展為考量，若有需裁撤之員工皆依相關法令合法辦理；高層人事安排與佈局未來將以組織發展需求做最佳規劃。永齡將長期對「大健康產業」持續投入，現階段專注於防疫升級的產品與服務研發，相信能對全球疫情控制做出貢獻。

吳良襄則回應，「本人為康聯生醫董事長，康聯生醫乃鴻海集團子公司，公司營運正常。至於其他健康事業體，各有其負責人。」


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