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長子僅10歲！　金正恩若出事…北韓王朝繼承人「4大可能」曝光

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▲▼金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

▲ 金正恩神隱超過10天，病危說瘋傳全球。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩21日驚傳接受心血管手術後病危，金氏政權可能的接班人選頓時掀起討論。北韓從未正式宣布，若金正恩失去行動能力，將由誰來接替大位。由於他對子女保密到家，分析人士認為，他的胞妹金與正可能和金正恩親信聯手攝政，直到繼承人年齡夠大，可以接管政權。

北韓1948年成立以來，金氏家族持續統治。每逢領導人更迭，都增加金氏政權瓦解的風險，但金正日及金正恩都打破外界預期，牢牢緊握權力。尤其在金正恩的領導下，北韓核武及彈道導彈數量大幅增長。未來將由誰掌控這些武力，格外引起憂慮。

胞妹金與正

▲▼ 2018年4月27日，金正恩胞妹金與正化身貼身小秘書，跟在金正恩身旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金與正2018年至2019年陪同金正恩出席多場元首會議，擔任小秘書。（圖／達志影像／美聯社）

過去2年內，金正恩身邊最受矚目的人物無疑是他的親妹妹金與正。現年31歲的金與正擔任勞動黨第一副部長，實際上是金正恩的幕僚長，4月更被任命為政治局候補委員，在領導階層中持續向上攀升，掌握控制勞動黨運作的關鍵，使她成為統治核心背後的主要權力來源。

前任南韓統一研究院研究委員趙韓範（조한범，音譯）預測，若金正恩狀況緊急，金與正將暫時成為北韓主要權力基礎，控制組織指導部。

黨內元老

曾任組織指導部部長的崔龍海是金正恩的左右手，2019年4月榮升最高人民會議常任委員長，成為金正恩之下、萬人之上的二號強人。他和前內閣總理朴奉珠也可能在金正恩發生不測時，擔任領導階層的領導人。

至於曾在與美對話中扮演關鍵角色的亞太和平委員會委員長金英哲及勞動黨中央國際部部長李洙墉，則可能被任命處理外交事務，包括陷入僵局的無核化談判。

關係疏遠的兄弟或姑姑

▲▼金正恩的二哥金正哲，曾被媒體拍到在新加坡觀賞演唱會。（圖／CFP）

▲ 金正恩的二哥金正哲相當神秘，曾被媒體拍到在新加坡觀賞演唱會。（圖／CFP）

改名「太救民」的前任北韓駐英公使太永浩此前爆料，金正恩同父異母的哥哥金正哲對政權不感興趣，過著安靜的生活，不太可能進入領導階層。但有分析人士透露，他和手足都保持聯絡，可能在突發狀況下露面。

金正恩的姑姑金慶喜現年73歲，過去在兄長金正日統治時為領導階層重要人物，最高曾任組織指導部部長。自曾被指為「北韓政壇第二人」的丈夫張成澤2013年被金正恩處決，金慶喜便從未露面。據報她長期臥病，但今年稍早曾短暫出席一場晚會。

金家第四代

根據南韓國家情報院，金正恩與妻子李雪主育有2男1女，長子目前10歲，最年幼的孩子2017年才出生。3人中不論是誰接任第四代世襲領導人，勢必需要親戚或政界人士輔佐。

金正日為接手政權準備20年，但他驟然死於心肌梗塞，讓金正恩在接班前僅有短短1年的時間。

南韓峨山政策研究院研究員高明勳指出，金與正不太可能接掌政權，但在金正恩的子女長大以前，可能會協助建立政權，金正哲也可能回國幫忙一段時間。

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