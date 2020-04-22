台股早盤下跌103點！那指、費半重挫逾3%　台股跌破10200點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國原油期貨價格崩跌、企業財報不如預期，美股昨日收盤再受重挫，道瓊指數下跌2%以上，標普、那指重挫逾3%，費半更是慘跌4.73%。台股今（22）日開盤下跌32點、以10256點開出。

（更新）截至上午9點04分，指數來到10158點、下跌129點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以294.5元開出、下跌0.17%；股王大立光（3008）以平盤3700元開出；鴻海（2317）開在72.6元、下跌1.22%。

美國5月交割原油期貨價史上首次跌破0美元後，交投熱絡的6月合約價暴跌43％，創下21年紀錄，雖然合約到期，紐約西德州中級原油（WTI）價格轉正收在每桶10.01美元，但市場交易意願已低。另一方面，美股企業財報表現不如預期，華爾街避險情緒持續攀升，也都為美股帶來衝擊，美股四大指數再度重挫。

美股道瓊指數下跌631.56 點，或2.67%，收23,018.88點；標普500指數下跌86.6點，或3.07%，收2,736.56點；那斯達克指數下跌297.5點，或3.48%，收8263.23點；費城半導體指數下跌78.87點，或4.73%，收1,588.7點。