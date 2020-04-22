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彭文正夫妻「天價主持費」曝光！　有人請假也領6位數

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圖、文／鏡週刊

民視前董事長郭倍宏任內還有另一爭議事件，即找來彭文正、李晶玉夫婦主持《政經看民視》節目，外傳彭文正夫妻的主持費是政論節目主持人中的天價，一集超過6位數。

由彭文正、李晶玉夫妻主持的《政經看民視》由於立場太鮮明，讓不少廣告商卻步。（翻攝民視）

▲由彭文正、李晶玉夫妻主持的《政經看民視》由於立場太鮮明，讓不少廣告商卻步。（圖／鏡週刊提供，下同）  

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對此，民視內部人士向本刊證實，彭文正夫妻的《政經看民視》節目由壹電視搬到民視，全由郭倍宏一人接洽，二人一集主持費高達12萬元，即使其中一人請假或二人出國改成預錄形式，照樣支領相同報酬。

以當時《政經看民視》每週6集、播出2年8個月計算，彭文正夫妻從民視賺進1億元的傳言並不誇張。該人士還說，不僅是主持人，該節目來賓通告費也較其他節目名嘴高出一截。

民視前董事長田再庭（右）是力挺郭倍宏（中）的關鍵力量。

對彭文正的價碼，民視總經理廖季方僅淡淡地說：「我那時是執行副總，當時陳總（前總經理陳剛信）休假了，但我也不知道。」本刊追問是否有相關合約可查詢？廖回答：「印象中都沒有看過。」

據了解，由於該節目直屬郭倍宏控管，該節目支出都由郭倍宏特助直接以請款單，向郭任命的財務經理申請，其餘主管均無法插手。

廖季方坦言，當時有廣告客戶反映《政經看民視》節目及言論走向讓他們不敢上廣告，不論收視率多高，都擔心若下廣告會「被帶衰」。他感嘆：「那是黃金時段，廣告佔總業績3成，不可能沒有影響！」


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