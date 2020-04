美參院通過近5000億美元資助法案！灑錢救企業衝高檢測　川普：我一定會簽字

▲美國4項法案疫情資助法案的總金額高達約3兆美元。圖為國會大廈。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國聯邦參議院21日一致通過總額4800多億美元的新冠肺炎經濟援助法案,藉此協助小型企業,並提供新資金給醫療院所,提高全國檢測。這是川普政府針對疫情出台的第4個資助法案,眾議院最快23日就能進行表決。

綜合美聯社等外媒報導,國會與白宮歷經約2周的協商,雙方21日達成協議,儘管保守派共和黨人反對,但法案最終仍獲得一致通過。在這項最新的法案當中,有多達3310億美元資金將用來協助推動小型企業,提供750億美元給醫院,撥出250億美元加強病毒檢測作業。

總統川普也在推特表達對此法案的支持,且承諾將會簽字同意,「我敦促眾議院通過這項法案。」他也說,他願意在後續援助計畫提供對州政府、地方政府的財政救濟及基礎建設項目,共同對抗疫情。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站,美國確診人數高居全球之冠,是排名第二國家西班牙的4倍之多,目前已有82萬3257人染疫、累計4萬4805人病逝,約2200萬人失業。

I urge the Senate and House to pass the Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act with additional funding for PPP, Hospitals, and Testing. After I sign this Bill, we will begin discussions on the next Legislative Initiative with fiscal relief....