66％美國人對中國好感降低！川普砲火比病毒猛　創15年研究新高

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普3月間使用「中國病毒」來稱呼新冠肺炎，甚至質疑中方隱瞞疫情資訊，掀起美中雙方網友論戰。皮尤研究中心（Pew Research Center）21日公開一份調查報告，內容指出，美國民眾對中國的負面態度上升，有66％的人不抱好感，推測應該是川普過去發起貿易戰，加上一向猛烈的「砲火」批評，才會在這次疫情爆發之後將民眾不滿的情緒推上高點。

▲川普言詞一直都很犀利。（圖／路透社，下同）

皮尤研究中心指出，川普自2017年上任以來透過關稅等方式發起與中國之間的貿易戰，研究團隊在3月針對1000名美國人進行調查，發現有三分之二（約66％）的人對中國不抱好感，創下自2005年調查以來的新高紀錄，也比川普剛上任時增加20個百分點，甚至連美國人對中國國家主席習近平的好感度也處於歷史低點。

研究團隊推測，其實美國人對中國抱持負面看法，早在2019年就有增加的趨勢，這可能是受到兩國之間貿易戰的影響，加上川普向來「砲火猛烈」，今年3月新冠肺炎疫情在美國大爆發，可能也是加劇敵視的背後因素之一；不過，大多數美國人還是認為他們的國家依舊位居世界經濟以及軍事首位，有91％的人覺得由美國來帶領世界前進，會比讓中國來做更好。

▲美國新冠肺炎確診病例數達82萬3257例。

至於川普質疑中國隱瞞新冠肺炎疫情的資訊一事，美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）20日向《福斯新聞》表示，「他們（中國）不願意提供病毒早期資料的其中一個原因，就是他們他們覺得這是場有競爭性的商業競賽，如此一來他們就能向全世界販售疫苗」，目前美國已有5間公司在合作開發疫苗，「我們要打敗他們，我們會在總統川普的領導下打敗他們。」

其實這也不是納瓦洛第一次批評中國，他在14日時就曾表示，中國拿走全球的個人防護設備，導致紐約、義大利米蘭都缺乏物資，「這是我們不會忘記的事情」，而且必須找出新冠肺炎的源頭，「必須弄清楚，為什麼中國在6周內沒告訴我們，使得我們浪費寶貴的時間來應對大流行。」