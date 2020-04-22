支隊長被拔關鍵原因曝！軍艦「疫」發不可收拾　回報「發燒」欄卻掛零

記者蔡儀潔／綜合報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部21日晚舉行記者會，提出四大缺失及公佈初步處分名單。總統蔡英文同日也召集幕僚開會，根據現有資料進行盤點發現，船上官兵染疫的最關鍵，是支隊長陳道輝少將向艦指部安全回報時，唯獨在「發燒」欄位掛零。

▲國防部21日晚召開臨時記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

據《聯合報》指出，蔡總統21日與核心幕僚在官邸開會，行政院、國防部及中央流行疫情指揮中心等官員也均有出席，就該事件進行初步釐清。經過資料核對、詢問國防部及與疫情中心交換訊息後，初步問題鎖定是支隊長在安全回報時隱匿。

▲部長嚴德發率大批高官出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

相關人士表示，敦睦艦隊遠航任務行之有年，官兵確診與通不通報或核不核准無關，主要問題出在回報程式；根據掌握資料，艦隊在出發前，就要求在下午2點向艦指部安全回報，流程則是從醫官開始，醫官在艦上官兵看診後，將相關就診資料回報給支隊醫療小組召集人，再由該召集人回報給支隊長，最後支隊長在下午2點回報給海軍艦指部戰情。

報導稱，意外的是，5位發燒的官兵並未顯示在發燒的欄位上，這意味著支隊長並未回報艦指部有發燒的案例，這也是當初海軍說「艦上官兵都是健康」的由來，而這恰恰是支隊長會被調離現職主因。

▲部長嚴德發說明海軍染疫懲處名單。（圖／國防部提供）

另一項檢查不確實的嚴重疏失，則是聯檢小組未能查核軍醫官的資料。由於相關軍士官兵目前都在隔離中，針對責任釐清，包括支隊長為何不回報，或有其他原因，艦指部的警覺心不夠未能查核，也需進一步瞭解及調查。此外針對226位官兵就醫紀錄，將是下一階段要一一釐清的部分。

相關人士指出，由於安全回報不確實，因此艦指部手上的資料不全，日前拿到艦上的軍醫資料後，才能逐一比對，使得國防部對外回應上出現明顯的落差。另外軍醫局是否有在艦隊出發前，與艦隊及艦指部充分配合，在疫情升溫時，是否有提出示警，艦上軍醫未能在第一時間篩檢出流感症狀，雖不是關鍵因素，責任歸屬也有待釐清。

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