　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支隊長被拔關鍵原因曝！軍艦「疫」發不可收拾　回報「發燒」欄卻掛零

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔡儀潔／綜合報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部21日晚舉行記者會，提出四大缺失及公佈初步處分名單。總統蔡英文同日也召集幕僚開會，根據現有資料進行盤點發現，船上官兵染疫的最關鍵，是支隊長陳道輝少將向艦指部安全回報時，唯獨在「發燒」欄位掛零。

▲▼0421國防部臨時記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國防部21日晚召開臨時記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

據《聯合報》指出，蔡總統21日與核心幕僚在官邸開會，行政院、國防部及中央流行疫情指揮中心等官員也均有出席，就該事件進行初步釐清。經過資料核對、詢問國防部及與疫情中心交換訊息後，初步問題鎖定是支隊長在安全回報時隱匿。

▲▼0421國防部臨時記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲部長嚴德發率大批高官出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

相關人士表示，敦睦艦隊遠航任務行之有年，官兵確診與通不通報或核不核准無關，主要問題出在回報程式；根據掌握資料，艦隊在出發前，就要求在下午2點向艦指部安全回報，流程則是從醫官開始，醫官在艦上官兵看診後，將相關就診資料回報給支隊醫療小組召集人，再由該召集人回報給支隊長，最後支隊長在下午2點回報給海軍艦指部戰情。

報導稱，意外的是，5位發燒的官兵並未顯示在發燒的欄位上，這意味著支隊長並未回報艦指部有發燒的案例，這也是當初海軍說「艦上官兵都是健康」的由來，而這恰恰是支隊長會被調離現職主因。

▲▼國防部臨時記者會，部長嚴德發向全國民眾道歉，並說明海軍染疫懲處名單。（圖／國防部提供）

▲部長嚴德發說明海軍染疫懲處名單。（圖／國防部提供）

另一項檢查不確實的嚴重疏失，則是聯檢小組未能查核軍醫官的資料。由於相關軍士官兵目前都在隔離中，針對責任釐清，包括支隊長為何不回報，或有其他原因，艦指部的警覺心不夠未能查核，也需進一步瞭解及調查。此外針對226位官兵就醫紀錄，將是下一階段要一一釐清的部分。

相關人士指出，由於安全回報不確實，因此艦指部手上的資料不全，日前拿到艦上的軍醫資料後，才能逐一比對，使得國防部對外回應上出現明顯的落差。另外軍醫局是否有在艦隊出發前，與艦隊及艦指部充分配合，在疫情升溫時，是否有提出示警，艦上軍醫未能在第一時間篩檢出流感症狀，雖不是關鍵因素，責任歸屬也有待釐清。

►►國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：「替死鬼」找到了

ET快訊
不喝含糖飲！28歲女狂喊累竟罹糖尿病　醫問「3年工作」驚呆了
林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」　3萬粉絲會費全進私人帳戶…2
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／紓困特別預算最高加碼至4200億　蘇貞昌親上火線最新說明

LIVE／嚴德發立院專案報告敦睦染疫　磐石艦長、醫官視訊備詢

支隊長被拔關鍵原因曝！軍艦「疫」發不可收拾　回報「發燒」欄卻掛零

海軍染疫實習生通話中驚恐爆哭「兩原因曝光」　謝震武：找出帶頭的

防疫通報斷線、沒掌握疫病動態...敦睦艦隊染疫　國防部列4大缺失

「最早警告來自中國」譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉了

敦睦艦隊群聚染疫　侯友宜：捍衛市民健康「超超超前」都得做

敦睦艦隊染疫最想念誰「質詢國防部長」　網友淚推同一個人：有聲音

國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：「替死鬼」找到了

影／嚴德發自請處分…蔡英文說話了　「勇敢面對才是國軍本色」

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

海軍24官兵染疫「遍布9縣市」　700人足跡跨南北高雄最緊繃

LIVE／紓困特別預算最高加碼至4200億　蘇貞昌親上火線最新說明

LIVE／嚴德發立院專案報告敦睦染疫　磐石艦長、醫官視訊備詢

支隊長被拔關鍵原因曝！軍艦「疫」發不可收拾　回報「發燒」欄卻掛零

海軍染疫實習生通話中驚恐爆哭「兩原因曝光」　謝震武：找出帶頭的

防疫通報斷線、沒掌握疫病動態...敦睦艦隊染疫　國防部列4大缺失

「最早警告來自中國」譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉了

敦睦艦隊群聚染疫　侯友宜：捍衛市民健康「超超超前」都得做

敦睦艦隊染疫最想念誰「質詢國防部長」　網友淚推同一個人：有聲音

國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：「替死鬼」找到了

影／嚴德發自請處分…蔡英文說話了　「勇敢面對才是國軍本色」

陳子玄拍下「離婚關鍵蒐證片」！和平分手陳建隆爆秘辛　藏鏡人指點密謀

LIVE／紓困特別預算最高加碼至4200億　蘇貞昌親上火線最新說明

LIVE／嚴德發立院專案報告敦睦染疫　磐石艦長、醫官視訊備詢

「幾百名年輕人關在海上一個多月」　醫：下船沒人去旅社才真的問題大條！

林俊傑告白Hebe被打槍！　「唯一承認女友是她」…出道17年「8段情史」被挖

早知陳建隆有動粗！　陳子玄離婚「兒子仍交前夫照顧」…攝影棚淚崩：不是好媽媽

IOC「安倍同意負擔東奧延期3000億費用」　聲明惹議已修改不再提

世衛：新冠病毒源自動物！　現有證據表明「並非人為製造」

中職／悍將戰獅隊洋投對決　伍鐸、洛奇拚本季首勝

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

屁孩團出遊「邊騎車邊放炮」 拍攝者怒嗆：腦袋裝什麼啊？

政治熱門新聞

國防部拔官3人　部長第一句罵他

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光

想念誰質詢國防部長　網友淚推他：有聲音

尷尬！部長還在鞠躬道歉「副部長先抬頭」

嚴德發自請處分　蔡英文說話了

「換時中？不如加派副指揮官」施文儀批軍方：無視指揮權

敦睦艦隊染疫　國防部列4大檢討缺失

自營業者補貼來了　首批4000多人通過

快訊／敦睦艦隊晚了6天才被通知染疫會喪失味覺

嚴德發證實：敦睦艦隊有執行「秘密任務」

敦睦支隊長被拔官　關鍵原因曝！

嚴德發坦承「親自核定」敦睦遠航訓　蔡英文：尊重

更多熱門

相關新聞

官兵關在海上一個多月　醫：下船沒人去旅社才問題大條

官兵關在海上一個多月　醫：下船沒人去旅社才問題大條

海軍敦睦艦隊磐石艦已累計27人確診，近日也接連爆出官兵下船後去哪間飯店或商旅會女友，讓外界質疑是否過於侵犯隱私。對此，有醫師認為，國軍幾百名平均20幾歲的年輕人，關在海上一個多月，下船都沒人去旅社，「這才真的問題大條，可能台灣人接下來要亡國滅種了...」

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」

美國人對中國沒好感　原因在川普

美國人對中國沒好感　原因在川普

美參院通過近5000億美元資助法案

美參院通過近5000億美元資助法案

14日就放百人下船！醫憂史上最大考驗：有機會突破百例

14日就放百人下船！醫憂史上最大考驗：有機會突破百例

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫敦睦艦隊國防部國防部長

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

國防部拔官3人　部長第一句罵他

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

金正恩急動手術　白宮說話了

啦啦隊女神怒問前男友：跟我復合你猶豫？

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面