　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓曝金正恩最新消息！傳中國醫療團待命中　川普：希望他一切都好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩台灣時間21日傳出命危消息，但傳聞真實性並未受到證實。北韓官媒朝中社21日透露部分金正恩的訊息，但並未依照慣例公布他的照片；外傳中方為了確保他的健康，一組專業醫療隊隨時待命中。美國總統川普稍早則表示，美方並不清楚金正恩的確切身體狀況，希望他一切都好。

韓聯社報導，依據朝中社21日所報導的內容，金正恩為金日成勳章授勳者李信子及金正日獎獲獎者李時洽慶祝80歲生日，但並未按照以往慣例公布送上賀禮的照片與具體時間，加上他最後一次公開露面是11日主持勞動黨政治局會議，甚至15日也缺席參謁錦繡山太陽宮，引發外界揣測。

美媒CNN踢爆金正恩接受心血管手術後狀況不樂觀後，一度傳出腦死等未經證實傳聞。對此，中方官員表示，金正恩的病情其實不嚴重；韓聯社則是引述青瓦台一名高層說法指出，現階段沒有掌握到任何證明他健康狀況不佳的異常動向勞動黨、軍方及內閣也沒有緊急行動，判斷金正恩正常活動，且據報金正恩不在平壤，而是和親信一同待在其他地區。

此外，自由亞洲電台引述金姓男子消息指出，如今透過各管道取得的消息，金正恩目前身體無恙，且為了確保他的健康，中國政府一組由專家組成的醫療隊隨時待命。

談及金正恩病況，川普在白宮新冠肺炎疫情記者會上說，他與金正恩的關係非常好，同時質疑CNN報導的真實性，但「我希望他一切都好，因為如果他真的像報導所說的那樣，那這是一個非常嚴重的狀況，我之前已經說過很多次，如果是其他人待在（金正恩）的位置上，我們現在就會跟北韓開戰了。」

►金正恩健康惡化全因「騎白馬登白頭山」！20幾歲患高血脂　還有脂肪肝腎衰竭
►5年暴肥40kg！金正恩健康早出狀況　2年內神隱多次…走沒幾步就超喘
►金正恩生死成謎！「登白頭山」引爆心血管疾病　御用手術地點曝光了

ET快訊
林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」　3萬粉絲會費全進私人帳戶…2
海軍染疫實習生通話中驚恐爆哭「2原因曝光」　謝震武：找出帶頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛：新冠病毒源自動物！　現有證據表明「並非人為製造」

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

美參院通過近5000億美元資助法案！灑錢救企業衝高檢測　川普：我一定會簽字

66％美國人對中國好感降低！川普砲火比病毒猛　創15年研究新高

北韓曝金正恩最新消息！傳中國醫療團待命中　川普：希望他一切都好

法國增531死！ICU病例「連13天減少」還有5433人　公衛署長：疫情仍在流行

慈善家捐391萬給政府「爆染疫」！巴基斯坦總理才碰過面　進行隔離檢測

快訊／川普宣布「60天移民禁令」：確保重要醫療資源給美國國民

台灣贈10萬醫療級口罩　立陶宛外交部長「繁體中文致謝」議員舉國旗合影

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元　高於目前金價50％

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

海軍24官兵染疫「遍布9縣市」　700人足跡跨南北高雄最緊繃

世衛：新冠病毒源自動物！　現有證據表明「並非人為製造」

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

美參院通過近5000億美元資助法案！灑錢救企業衝高檢測　川普：我一定會簽字

66％美國人對中國好感降低！川普砲火比病毒猛　創15年研究新高

北韓曝金正恩最新消息！傳中國醫療團待命中　川普：希望他一切都好

法國增531死！ICU病例「連13天減少」還有5433人　公衛署長：疫情仍在流行

慈善家捐391萬給政府「爆染疫」！巴基斯坦總理才碰過面　進行隔離檢測

快訊／川普宣布「60天移民禁令」：確保重要醫療資源給美國國民

台灣贈10萬醫療級口罩　立陶宛外交部長「繁體中文致謝」議員舉國旗合影

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元　高於目前金價50％

世衛：新冠病毒源自動物！　現有證據表明「並非人為製造」

中職／悍將戰獅隊洋投對決　伍鐸、洛奇拚本季首勝

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

感謝醫護人員！資生堂捐清潔保養品　3INA提供護唇膏免費領

嚼檳榔致癌還會讓免疫力下降　教你防疫防癌3攻略

全美「粉紅色特斯拉」特搜！帥度破表不分性別，還能巡迴做愛心

美參院通過近5000億美元資助法案！灑錢救企業衝高檢測　川普：我一定會簽字

66％美國人對中國好感降低！川普砲火比病毒猛　創15年研究新高

林依晨結婚5年鬆口認了：有傳宗接代壓力！　獨留台「代夫行孝」1.5億豪宅內部曝

林俊傑身家10億「真實家境曝光」　爆是富二代交友圈狂到好萊塢

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

國際熱門新聞

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

金正恩急動手術　白宮說話了

金正恩生死成謎　手術地點曝光

英衛生大臣：48小時內實施疫苗人體試驗

總統整瓶乾　研發草藥茶治新冠肺炎

美油價暴跌43％「創21年新低」

快訊／川普宣布「60天移民禁令」

新冠肺炎重創可口可樂　全球銷量銳減25%

北韓友好協會：資本主義絕望捏造新聞

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元

譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉

台灣贈10萬醫療級口罩　立陶宛官員2方式致謝

北韓曝金正恩消息　川普：希望他一切都好

更多熱門

相關新聞

法國ICU病例「連13天減少」還有5433人

法國ICU病例「連13天減少」還有5433人

法國周二（21日）通報新增531例死亡，累計2萬796死、15萬6522確診。另一方面，法國新冠肺炎就醫人數及在重症加護病房的人數都在持續下降，顯示疫情已過高峰，疫情曲線處於高原狀態。

巴薩讓出主場諾坎普球場冠名權

巴薩讓出主場諾坎普球場冠名權

湖北類包機　2歲病童與通緝犯同機

湖北類包機　2歲病童與通緝犯同機

收警示簡訊！她打1922罵1小時　釣出客服高EQ回應

收警示簡訊！她打1922罵1小時　釣出客服高EQ回應

慈善家捐前「爆染疫」！巴基斯坦總理才碰過面

慈善家捐前「爆染疫」！巴基斯坦總理才碰過面

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情金正恩川普心血管手術心臟北美要聞日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

國防部拔官3人　部長第一句罵他

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

金正恩急動手術　白宮說話了

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

啦啦隊女神怒問前男友：跟我復合你猶豫？

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面