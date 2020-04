北韓曝金正恩最新消息！傳中國醫療團待命中　川普：希望他一切都好

▲金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。(圖/朝中社)

記者詹雅婷/綜合報導

北韓領導人金正恩台灣時間21日傳出命危消息,但傳聞真實性並未受到證實。北韓官媒朝中社21日透露部分金正恩的訊息,但並未依照慣例公布他的照片;外傳中方為了確保他的健康,一組專業醫療隊隨時待命中。美國總統川普稍早則表示,美方並不清楚金正恩的確切身體狀況,希望他一切都好。

韓聯社報導,依據朝中社21日所報導的內容,金正恩為金日成勳章授勳者李信子及金正日獎獲獎者李時洽慶祝80歲生日,但並未按照以往慣例公布送上賀禮的照片與具體時間,加上他最後一次公開露面是11日主持勞動黨政治局會議,甚至15日也缺席參謁錦繡山太陽宮,引發外界揣測。

美媒CNN踢爆金正恩接受心血管手術後狀況不樂觀後,一度傳出腦死等未經證實傳聞。對此,中方官員表示,金正恩的病情其實不嚴重;韓聯社則是引述青瓦台一名高層說法指出,現階段沒有掌握到任何證明他健康狀況不佳的異常動向勞動黨、軍方及內閣也沒有緊急行動,判斷金正恩正常活動,且據報金正恩不在平壤,而是和親信一同待在其他地區。

此外,自由亞洲電台引述金姓男子消息指出,如今透過各管道取得的消息,金正恩目前身體無恙,且為了確保他的健康,中國政府一組由專家組成的醫療隊隨時待命。

談及金正恩病況,川普在白宮新冠肺炎疫情記者會上說,他與金正恩的關係非常好,同時質疑CNN報導的真實性,但「我希望他一切都好,因為如果他真的像報導所說的那樣,那這是一個非常嚴重的狀況,我之前已經說過很多次,如果是其他人待在(金正恩)的位置上,我們現在就會跟北韓開戰了。」

Trump has expressed more concern about Kim Jong Un's health than he did about John McCain's when McCain had cancer pic.twitter.com/PXsi9GBvV4