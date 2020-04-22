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慈善家捐391萬給政府「爆染疫」！巴基斯坦總理才碰過面　進行隔離檢測

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▲▼巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan，右）和知名慈善家艾迪（Faisal Edhi）會面。（圖／路透）

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan，右）和知名慈善家艾迪（Faisal Edhi，左）會面。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里21日專電

巴基斯坦總理伊姆蘭汗曾接觸的知名慈善家費瑟．艾迪最近確診感染新冠肺炎，伊姆蘭汗的私人醫生蘇爾坦今天宣布，總理同意接受病毒檢測且自我隔離。

伊姆蘭汗（Imran Khan）幾天前與已故慈善家阿布都．沙塔．艾迪（Abdul Sattar Edhi）之子、艾迪基金會（Edhi Foundation）主席費瑟．艾迪（Faisal Edhi）會面，但費瑟．艾迪最近被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性。

正當外界議論伊姆蘭汗是否接受新型冠狀病毒檢測時，印度News 18報導，蘇爾坦（Faisal Sultan）今天告訴媒體，伊姆蘭汗將接受2019冠狀病毒疾病病毒檢測，以展現自己是巴基斯坦的好公民，「我們將遵守相關規定且提出相應建議」。

巴基斯坦2019冠狀病毒疾病相關規定和建議，包括曾與確診病例接觸者必須自我隔離。但巴基斯坦政府未說明，伊姆蘭汗隔離後，如何管理政府事務。

根據報導，伊姆蘭汗目前仍照原訂行程工作，主持了內閣會議。伊姆蘭汗與費瑟．艾迪會面，是因為艾迪基金會捐贈1000萬盧比（約新台幣391萬元）給巴基斯坦總理新冠肺炎救助基金。艾迪基金會由阿布都．沙塔．艾迪創辦，是巴基斯坦前幾大的慈善組織。

截至今天，巴基斯坦2019冠狀病毒疾病確診病例超過9000人，其中有192人死亡。

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