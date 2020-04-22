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總統整瓶乾了！馬達加斯加研發「草藥茶」　宣稱治癒2名確診病例

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▲▼馬達加斯加總統拉喬利納宣布研發出草藥，能夠對抗新冠病毒。（圖／翻攝自Facebook／Andry Rajoelina）

▲馬達加斯加總統拉喬利納親自喝下一罐草藥茶，宣稱能對抗新冠病毒。（圖／翻攝自Facebook／Andry Rajoelina）

記者王致凱／綜合報導

馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）正式啟動一項「草藥療法」，宣稱這款由馬達加斯加應用研究所（IMRA）開發的這款草藥飲料，能夠有效預防並治療新冠病毒感染疾病（COVID-19）。

法新社報導，拉喬利納在發表會上表示，IMRA已經針對這種飲料進行測試，並且「治癒了2個人。」拉喬利納不但親自飲用一罐草藥飲料，並強調這種草藥對人體無害，還能「在7天內產生效果」。

根據IMRA的說法，這種被稱為「冠狀病毒疾病－有機物」（Covid-Organics）飲料，是由一種當地蒿屬植物提煉而來，這種植物已經被證實對治療瘧疾有效。拉喬利納表示，他有責任「保護馬達加斯加人民」，政府將優先將這種草藥提供給學童飲用。

然而，這種「草藥」的安全性和有效性尚未獲得其他國際機構評定，也沒有在經過同行評審的研究中發表過任何實驗數據。學者警告，這種未經測試的草藥可能有風險。

截至目前，馬達加斯加已經發現至少121例確診病例，雖然尚未造成任何患者死亡，但也經引發當地民眾對草藥的狂熱。世界衛生組織對任何宣稱能治癒COVID-19的藥物持保留態度，也沒有參與此次計畫。

美國疾病控制中心（CDC）則表示，沒有任何科學證據能證明，草藥、茶療等替代療法能夠預防新冠病毒疾病，其中部分產品甚至不宜食用。

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