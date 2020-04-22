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口罩3.0正式上路！「超商插健保卡」8步驟輕鬆預購　繳費單還可抽汽車1台

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▲▼全家領口罩享咖啡買1送1優惠。（圖／業者提供）

▲全家領口罩享咖啡買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制3.0」於今（22）日上午8時正式上路，並開放第6波口罩預購，即日起民眾只要持健保卡到4大超商的多媒體機，8步驟就能輕鬆完成口罩預購，前後只需花費20秒鐘，且還可以現場直接用現金繳費，或是使用其他支付款方式，一次輕鬆搞定口罩預購、付款、領取，還享超值優惠。

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▲▼口罩實名制3.0第6輪預購開跑。（圖／翻攝健保署臉書粉專）

▲口罩實名制3.0第6輪預購開跑。（圖／翻攝健保署臉書粉專）

口罩實名制3.0增加超商為預購口罩新據點，只要拿著健保卡就可以輕鬆在全台1萬多家超商完成口罩預購，《ETtoday新聞雲》整理實際操作流程，只要8步驟就能輕鬆搞定，首先找到超商多媒體機並進入口罩領取專區，下一步點選口罩預購，閱讀後並確認條款，再來為插入健保卡按下確認，接著輸入手機號碼確認個人資訊，選擇購買口罩規格後確定訂購明細，無誤後即可列印預購繳款單至櫃台結帳。

提醒口罩實名制3.0但僅開放預購部分，繳款單不可領取口罩，民眾仍須於開放領口罩取期間再至超商多媒體機選取「口罩領取」，並輸入身分證後4碼以及簡訊所收到之取貨序號，接著拿著小白單至櫃檯刷取條碼，才可將口罩領到手。這次也有2大超商推出預購口罩優惠，全家憑繳款單可抽汽車1台，OK mart則是憑單加購咖啡即可免費獲得防疫神器額溫卡一式。

第6波實名制購買口罩即日起至25日開放預購繳費，30日至5月13日可於4大超商、全聯、美廉社領取口罩。

超商預購口罩優惠整理如下：

7-11：預購口罩付款款使用OPEN錢包、icash Pay、icash聯名卡支付就送CITY CAFE中杯美式1杯（以OPEN POINT5000點發送，限量15萬筆，送完為止）

全家：憑口罩預購單據享中杯冰單品拿鐵優惠價只要49元、日本全家起司玉米小點45元、義美古早傳統豆奶（1L）30元、伊藤園綠茶20元，另記得掃描代收繳款證明聯上的QR code並完成登錄還有機會抽中SKODA汽車一台。

OK mart：憑口罩預購單據加購大杯醇品美式（不限冷熱）即可獲得防疫神器額溫卡一式，提醒單筆口罩消費限1次。

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口罩實名制3.0超商預購口罩健保卡

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