5歲女童失火困臥室中　她躲海盜玩具箱求生...消防員曝救援關鍵

▲小女孩躲藏的玩具箱。(圖/翻攝自Twitter/WA Fire News)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國華盛頓州的史諾霍米須郡 (Snohomish County)的門羅(Monroe)在19日發生一起火警,屋主在火災發生當下立即將身旁的家犬以及大兒子救出火場,但還有一名5歲的女兒被困在樓上的臥室裡。轄區的員警與消防員先後趕到,立即開始滅火同時搜索房子,最終看到小妹妹毫髮無傷躲在一個玩具箱裡,火勢也被撲滅,整起事件以無人傷亡畫下句點。

當地消防局的發言人查德威克(Heather Chadwick)表示,該屋子在早上約11點09分起火,附近的鄰居看到之後立即通報,由警方先行趕到現場,並進入屋子內關閉起火點主臥室的門,避免火勢進一步蔓延。隨後消防員也立即趕到,開始撲滅火勢,同時進行搜索任務,起初一直找不到小女孩,後來在一間臥室的床和衣櫥中間發現了一個玩具箱子,小心翼翼打開後就發現小女孩躺在裡面。

Crews are on scene of a residential house fire at the 16500 blk of 154th St SE in Monroe.



Firefighters rescued one child from the home. Medics evaluated. Not being transported. pic.twitter.com/hdm61eDTlE