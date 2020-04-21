50萬救命錢3天到手！經濟部：紓困已核貸8766萬元

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府提供小額紓困貸款救急。經濟部今（21）日表示，紓困貸款要方便，政府簡化申貸手續，提供50萬「救命錢」3天就能到業者手中，目前信保基金已經通過206件申貸案，共核發8766萬元。

官員指出，過去自營早餐店、麵攤、點心店等小規模店家常反映，很多大公司的報表他們沒有，擔心得不到照顧。現在，只要業者有稅籍登記，每個月的銷售額未達使用統一發票標準（未達20萬元），就可以來申請政府推出的50萬元小額貸款。申請貸款只要簡單3步驟：

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一、找單一窗口：目前有36間銀行設立單一窗口，可以直接連絡，建議找常往來的那間銀行，各銀行窗口：https://bit.ly/2VmVYWl

二、填寫「簡易評分標準表」：簡化核貸流程，用「簡易評分標準表」替代財務報表及401報表，不須提出繁複申請文件，免擔保及保證人，表格下載：https://bit.ly/2wVKmjH

三、完成核貸：最快3個工作日完成，最高可貸50萬、10成信保、年利率≦1%。

另外，經濟部表示，政府對於紓困方案再加碼，如果商家的平均營業額減少15%，政府會再提供利息補貼0.845%，直逼0利率。