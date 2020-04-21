金正恩生死成謎！「登白頭山」引爆心血管疾病　御用手術地點曝光了

▲金正恩先前多次騎馬登白頭山。（圖／朝中社）



記者王致凱／綜合報導

北韓最高領導人金正恩傳出近日接受心血管手術，美國有線電視新聞網（CNN）獨家披露金正恩術後恢復不佳，甚至一度出現病危，牽動國際社會敏感神經。不過，南韓新聞網站Daily NK更正稱，金正恩術後「病況穩定」，目前正在平壤郊區妙香山的一處別墅休養。

主要由脫北者經營的Daily NK網站引述消息稱，金正恩於4月12日在平壤郊區的香山醫院接受手術。該院位於北韓觀光勝地妙香山附近，是專門為金氏家族服務的醫療設施。

▼北韓妙香山。（圖／ETtoday資料照）



報導指，金正恩的手術由來自平壤的一位醫師操刀，而醫療團隊還包括其他來自紅十字會總醫院和平壤醫科大學的其他御用醫師。Daily NK引述消息人士的說法，在金正恩病況穩定後，大多數醫師都已經返回平壤，只有少部分仍在待命監測其健康情況。

報導指，金正恩並未公開出席4月15日的太陽節儀式，紀念其祖父金日正誕辰，引發外界揣測。包括朝中社、《勞動新聞》等北韓官媒，均未對外發布金正恩出席儀式的照片。

消息人士稱，金正恩去年8月就已經出現心血管疾病徵兆，但他之後多次前往白頭山頂，長時間停留在低溫和低壓環境，使病症進一步惡化。Daily NK又稱，4月12日金正恩手術當天，曾發現一架直升機和領導人專車駛離平壤。

美國CNN則引述一名美國官員說法，稱金正恩術後情況危急，但並未獲得證實；另一位情報官員稱，美國情報單位正「嚴密監控」金正恩健康情況。另一名美方官員向20日向CNN稱，金正恩確實有健康問題，但嚴重程度難以評估。

南韓總統府青瓦台表示，目前無法證實金正恩的健康狀況是否出現問題。青瓦台官員向韓聯社表示，金正恩目前確實不在平壤，但否認他停留妙香山一帶，也沒有跡象顯示其身體出現異狀。

▼金正恩先前視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝 朝中社）

