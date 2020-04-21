　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩生死成謎！「登白頭山」引爆心血管疾病　御用手術地點曝光了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼金正恩時隔49天騎白馬上白頭山（長白山），這次帶著妻子李雪主。（圖／朝中社）

▲金正恩先前多次騎馬登白頭山。（圖／朝中社）

記者王致凱／綜合報導

北韓最高領導人金正恩傳出近日接受心血管手術，美國有線電視新聞網（CNN）獨家披露金正恩術後恢復不佳，甚至一度出現病危，牽動國際社會敏感神經。不過，南韓新聞網站Daily NK更正稱，金正恩術後「病況穩定」，目前正在平壤郊區妙香山的一處別墅休養。

主要由脫北者經營的Daily NK網站引述消息稱，金正恩於4月12日在平壤郊區的香山醫院接受手術。該院位於北韓觀光勝地妙香山附近，是專門為金氏家族服務的醫療設施。

▼北韓妙香山。（圖／ETtoday資料照）

▲北韓,妙香山,普賢寺。（圖／記者曹悅華攝）

報導指，金正恩的手術由來自平壤的一位醫師操刀，而醫療團隊還包括其他來自紅十字會總醫院和平壤醫科大學的其他御用醫師。Daily NK引述消息人士的說法，在金正恩病況穩定後，大多數醫師都已經返回平壤，只有少部分仍在待命監測其健康情況。

報導指，金正恩並未公開出席4月15日的太陽節儀式，紀念其祖父金日正誕辰，引發外界揣測。包括朝中社、《勞動新聞》等北韓官媒，均未對外發布金正恩出席儀式的照片。

消息人士稱，金正恩去年8月就已經出現心血管疾病徵兆，但他之後多次前往白頭山頂，長時間停留在低溫和低壓環境，使病症進一步惡化。Daily NK又稱，4月12日金正恩手術當天，曾發現一架直升機和領導人專車駛離平壤。

美國CNN則引述一名美國官員說法，稱金正恩術後情況危急，但並未獲得證實；另一位情報官員稱，美國情報單位正「嚴密監控」金正恩健康情況。另一名美方官員向20日向CNN稱，金正恩確實有健康問題，但嚴重程度難以評估。

南韓總統府青瓦台表示，目前無法證實金正恩的健康狀況是否出現問題。青瓦台官員向韓聯社表示，金正恩目前確實不在平壤，但否認他停留妙香山一帶，也沒有跡象顯示其身體出現異狀。

▼金正恩先前視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

ET快訊
金正恩爆病危！緊急動心血管手術　美國白宮說話了
快訊／酒駕撞飛6騎士！竟是「桃園艦大副」　海巡署震怒拔官
快訊／小五女童離奇墜15樓亡！摔社區中庭一片血　警衛嚇傻
WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃
國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：替死鬼找到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本80歲以上死亡病例超過11%　共87例佔全年齡層第一

金正恩驚爆病危！緊急心血管手術　美國白宮說話了

WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃

金正恩生死成謎！「登白頭山」引爆心血管疾病　御用手術地點曝光了

《共同社》：日團隊研究「兩種既有藥物」聯用有效抑制新冠病毒

俄羅斯爆增5642例確診　不肖人士瘋搶愛滋藥...黑市一盒翻十倍賣

紐約6月期油「血崩40%」！布倫特原油跌近30%　灌破20美元

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

俄羅斯單日暴增5642例確診　累積確診病例「灌破5.2萬」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

加拿大斑馬線反制不禮讓駕駛！　整片立起來擋車保護行人過馬路

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

桃猿VS悍將最終戰清板凳衝突！國外記者看熱鬧：美國style笑死

日本80歲以上死亡病例超過11%　共87例佔全年齡層第一

金正恩驚爆病危！緊急心血管手術　美國白宮說話了

WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃

金正恩生死成謎！「登白頭山」引爆心血管疾病　御用手術地點曝光了

《共同社》：日團隊研究「兩種既有藥物」聯用有效抑制新冠病毒

俄羅斯爆增5642例確診　不肖人士瘋搶愛滋藥...黑市一盒翻十倍賣

紐約6月期油「血崩40%」！布倫特原油跌近30%　灌破20美元

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

俄羅斯單日暴增5642例確診　累積確診病例「灌破5.2萬」

日本80歲以上死亡病例超過11%　共87例佔全年齡層第一

敦睦艦隊群聚染疫　侯友宜：捍衛市民健康「超超超前」都得做

金正恩驚爆病危！緊急心血管手術　美國白宮說話了

中職／戴培峰眼睛不舒服　戴太陽眼鏡怕土噴　

海軍確診個案成大打球　成大消毒並呼籲曾停留者通報並自主康管理

中職／戴培峰打擊變有力　洪總盼更穩：希望未來成主力捕手

積極防疫不恐慌　永華國民運動中心休館2天消毒確保安全

中職／最速1600安、放眼2千安　林益全：可惜沒球迷

快訊／酒駕逆向撞飛6騎士！竟是「桃園艦大副」　海巡署震怒拔官

「媽媽想要抱抱妳…」VR讓心碎母重新見到病逝女兒　8個月紀錄片公開痛稱自己：瘋女人

國際熱門新聞

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

5年暴肥40kg　金正恩健康早出狀況

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

金正恩騎白馬登山後健康急速惡化

路邊倒地亡確診！日增11怪異病例

5000年前阿育吠陀文竟出現新冠病毒　揭古老治癒法

迪士尼：10萬員工即日起放無薪假

原油跌破0美元「史上首次」！道瓊暴跌近600點

毛！他獨在家亂舞　樓梯暗處「探出白頭」秒縮回

高球巨乳正妹抱怨　男人只想一桿進洞

大公司搶紓困　知名漢堡歸還3億貸款

更多熱門

相關新聞

《共同社》：兩種既有藥物聯用或對新冠病毒有效

《共同社》：兩種既有藥物聯用或對新冠病毒有效

據日本《共同社》21日獨家報導，日本國立感染症研究所和產業技術綜合研究所等團隊，他們彙總研究成果稱，同時使用抗愛滋藥物「奈非那韋」（Nelfinavir）及白細胞減少症治療藥「千金藤素」（Cepharanthine），可能有效防止新冠病毒入侵細胞及增殖。

金正恩傳病危　粉專提3大點駁斥

金正恩傳病危　粉專提3大點駁斥

N號房嫌犯判1年　檢警追查其他罪嫌

N號房嫌犯判1年　檢警追查其他罪嫌

台灣奪「2020全球新聞自由指數」第43名

台灣奪「2020全球新聞自由指數」第43名

從核狂人到與美總統平起平坐 金正恩依然謎樣

從核狂人到與美總統平起平坐 金正恩依然謎樣

關鍵字：

金正恩妙香山北韓日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

啦啦隊女神怒問前男友：跟我復合你猶豫？

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面