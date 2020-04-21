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封城後台股會休市？　金管會有「營運不中斷」計畫免驚

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，海軍敦睦艦隊爆出24名官兵群聚感染，外界關注屆時封城，台股是否會暫停交易，金管會今（21）日表示，現行已有異地備援機制，也有營運持續計畫（BCM），以維持市場繼續交易，但整體仍得視政策和指揮中心而定，屆時再來評估。

中央流行疫情指揮中心先前已規劃3階段「阻絕社區傳染」的整備方案，其中包含最高標準「管制期」（封城），如今海軍爆發群聚感染，新北市昨天率先進行封城兵棋推演，宜蘭縣也將隨疫情發展，配合指揮中心所訂的3階段整備方案，來擬定必要的封城計畫。

請繼續往下閱讀...

疫情尚未見遏止之勢，各界關注雙北一旦封城，台股是否會休市，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，金融機構都須訂定營運持續計畫（BCM），也就是在各種天災人禍的情況下，依然能維持市場交易，以維持經營為目標，目前尚未考慮到這問題。

至於封城是否停止股市交易，蔡麗玲強調，若因疫情需要封城的話，由於涉及國家政策層級，須由指揮中心來決定，屆時再來思考相關配套。

蔡麗玲也提及，由於交易所等單位，目前已有異地備援等相關機制，維持營運不中斷的計畫，且雙北外也有備援處所，不一定會受到封城影響，如同先前大陸封城，股市也沒有因此休市。

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