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國產署都更宅下個月開標　首賣北市精華區大面積房地「正隆天第」

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署公告，將標售都更分回房地25戶，包含台北市大安區「忠泰鳳磐」1戶、「耕曦」8戶、大同區「永德言業」3戶、「金坤威峰」2戶、中正區「正隆天第」1戶籍新北市板橋區、三重區的「翔譽雙子星」1戶、「昇陽文薈」6戶共計25戶，預計5月12日開標。

北區分署表示，正隆天第是首次公告標售，為在北市精華區羅斯福路上，鄰近師大公園、河堤及古亭國小、龍門國中及台灣師範大學等學區綠地，並且鄰近捷運古亭站、捷運台電大樓站、水源快速道路等，生活基便利。

請繼續往下閱讀...

正隆天第都更分回案件屬於大面積案件，有66.69坪、67.81坪、119.28坪2戶，總價在6000多萬元到1.11億元。國產署表示，但目前有政府機關已在洽談該建案其中十戶，因此這十戶國產署會先還給國防部營改基金，國防部再與該政府機關簽約、交換標的。

這次列標有兩個建案降價，為新北三重區「翔譽雙子星」每坪單價約42萬元，總價約2,050萬元，比起上一次標售約降價100萬元；而萬華區西門站附近的「全坤威峰」共2戶，其中一戶為一樓店面，每坪單價為101萬元、總價5,465萬元，另一戶為五樓事務所每坪單價為66萬元、總價2,194萬元，2戶皆降價百萬元以上，這兩個建案打約九五折到九八折之間。

截至今年3月，國產署北區分署分回都更宅共220戶，10戶已撥用作社會住宅，辦理標售且標脫者148戶，待處理62戶。為減輕管理成本，國產署積極以標售方式釋出供民間利用，提升國家資產運用效益，108年度標脫39戶，標售金額為18億4,023萬餘元。國產署表示，北區分署再公告標售7處25戶都更宅，預定5月12日開標，標的位於台北市18戶、新北市7戶，歡迎各界把握機會踴躍投標。

▼正隆天第。（圖／國產署官網）

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