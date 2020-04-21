元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

▲美國西德州中質原油（WTI）周一價格一度跌破0美元，為歷史首見。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

美國西德州中質原油（WTI）周一價格一度跌破0美元，原油每桶-37.63美元，成為史上首見，不過元大S&P原油正2卻溢價逾270%，金管會今（21）日表示，提醒投資人應對溢價特別高的ETF，同時也提出3大示警，若該檔ETF出現超額損失，導致無法經營，仍有下市風險。

元大S&P原油正2近期淨值逼近零，投資人應如何因應，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，溢價率高要讓投資人了解價格合理性，呼籲投資人對溢價特別高的ETF，應注意相關交易風險，同時也提出3大示警。

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蔡麗玲指出，首先是證交所從今年3月17日起將元大S&P原油正2列為「處置有價證券」，採取人工管制的搓合終端機，來執行搓合作業，目前為每5分鐘搓合一次，且對投資人每天委託買賣ETF檔數，單筆達10個交易單位或多筆累積達30個交易單位，就要採用預收款券的方式做交割，「這是很不合理狀況」。

再者是持續宣導各類型ETF特性與投資風險，蔡麗玲說，請交易所邀集相關公會強化投資人的教育，注意溢價買進所面臨的風險，儘管先前放寬暫緩下市的法規，主要是不希望商品因短暫性因素，導致下市讓投資人措手不及，但投資人仍要注意商品風險和溢價風險。

最後，蔡麗玲也提及，金管會先前獲准元大S&P原油正2適用豁免下市條款，但不一定代表不會下市，由於ETF是一個槓桿操作，也難完全說不會下市，期貨交易是有over loss（超額損失）風險，也就是損失超過本金的時候，是由投信所承擔，因此投信會讓這檔基金下市。

另依期貨基金終止條款，蔡麗玲說，現行期貨信託基金終止條款裡，因法律或事實上原因，導致基金無法經營，也是下市的條件之一，呼籲投資人應審酌溢價過高，交易所也要提醒ETF追蹤指數商品，NAV掛牌及市價呈現溢價過高時，投資人都須衡量其風險。