基金經理人用人頭炒股被抓包　金管會開罰群益投信120萬

▲群益投信違反相關法令規定，金管會開罰120萬元，並命令該公司解除黃姓前基金經理人職務。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（21）日公布新裁罰案，辦理業務檢查時，發現群益投信違反相關法令規定，依投信相關法令規定核處警告，及罰鍰120萬元，並命令群益投信解除黃姓前基金經理人職務，且3年不得回金融圈。

金管會檢查局對群益投信辦理業務檢查期間，發現群益投信前任黃姓基金經理人使用他人證券帳戶，以職務所知悉的消息，為自己或他人的利益與所管理基金為相同股票的買賣交易活動，交易數量金額龐大且未依規定申報，違反證券投資信託相關管理法令。

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金管會證期局副局長蔡麗玲表示，依照黃姓基金經理人說法，承認透過3個人頭戶，交易數10檔股票，從事期間為2018年4月至2019年8月，交易金額應有上千萬元。

蔡麗玲指出，現行在基金操作上，投資決策與下單人是分開的，也就是基金經理人決定資產配置，實際交易由交易室處理，因此並不知道詳細下單時間，據了解，這名基金經理人自行決定買什麼樣的商品後，自己前一天先買進，或開單那天買進，以當天或隔日來作當沖賺取價差，也就是以短線價差的交易為主。

蔡麗玲強調，群益投信未有效管理網際網路使用安全，導致黃姓基金經理人在上班期間利用公司無線網路，為自己或他人之利益買賣股票，且對於違規行為也未能善盡督導之責，考量該情節輕重和過往案例，最終開罰120萬元，並命令群益投信解除前任黃姓基金經理人職務，3年內不得回鍋金融圈。

群益投信對此提出3點聲明，首先是前基金經理人違反從業人員規定，屬於個人行為，但公司對經理人違法違規行為零容忍，已從嚴懲處予以免職，並委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。

第二，針對主管機關的裁罰，群益投信虛心接受也記取教訓，已全面檢討內稽內控相關規範，全力杜絕同樣情事再度發生；第三，群益投信的投資理念一向秉持為投資人創造最大利益為努力目標，未來亦將為投資人資產作高規格把關。