混凝土廠永固5月中下旬掛牌上市　第二季展望樂觀

▲ 永固集團董事長簡國釧。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

永固-KY（5546），預計將於5月中下旬上市，永固-KY及其子公司所生產之混凝土及泵送混凝土技術，皆廣泛應用於中國大陸重慶市之大型建設，主要銷售客戶為中國大陸重要建設公司，近幾年在營收及獲利上呈現穩定成長。永固集團董事長簡國釧表示，受惠中國大陸一帶一路、西部開發，以及對於綠色標準要求越來越高，因都是公司優勢，三到五年間將持續維持競爭力。

近年來永固-KY營業收入逐年攀升，由107年之49.68億元成長至108年度之61.23億元，108年度稅前淨利為5.95億元，每股盈餘7.14元。

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簡國釧指出，這行業優點是特許行業、牌照固定，也因產業特性屬資源型物流產業、即時性強，加上產品佔客戶總產品比例很低，調整報價有更多空間。永固集團財務長蔡宗佑補充，除了報價提升之外，因重慶市場也在成長，讓銷貨數量也增加，因此實際上是價格與市場成長一起。

目前雖有新冠肺炎疫情影響，但永固-KY今年第一季度營運受疫情影響不大，目前下游營建工地復工動作已逐漸恢復，永固-KY的復工進度亦符合預期，營收及獲利表現將同步回復至以往正常水準。

針對行業後市展望，法人分析，因三月原料價格大幅下降，但合約價格沒改變，會讓三月利潤變得高；三月開工之後，因公司復工較早，也有部分轉單效應、獲得許多訂單，第一季毛利預期會遠高於去年。

另外，因混凝土與工地工程有正相關，工程延後開工之後就會趕工，現在對於第二季看法比去年更樂觀，開工之後產能拉到滿檔，在趕工情況下，二月營收可望再創新高。