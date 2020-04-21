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600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

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▲▼慕尼黑啤酒節。（圖／達志）

▲慕尼黑啤酒節今年停辦。（圖／達志）

記者邱茀濱／綜合報導

受到新冠肺炎疫情的衝擊，德國巴伐利亞總理索德（Markus Söder）今（21）日宣布，慕尼黑一年一度的啤酒節（Oktoberfest）今年停辦。

綜合外媒報導，索德認為，啤酒節會有來自世界各地的遊客，但他們既無法保持距離，也沒辦法戴著口罩工作，，在沒有疫苗的情況下舉辦風險實在太高、太危險。

德國目前的限制措施是，截至8月31日，禁止舉行大型公眾活動。此前，有啤酒節的商販就提議，舉辦一個迷你版的啤酒節，僅對慕尼黑及周邊地區居民開放，但遭到官員否決。

據悉，今年的慕尼黑啤酒節原計劃於9月19日至10月4日舉行，預計會吸引約600萬人參與。這項民俗活動每年能給當地帶來約10億歐元（約新台幣326億元）的經濟收益。

截至20日，德國累計確診數達到147,065例，其中4,862死亡，近一周以來，每日新增病例數較4月初明顯下降。由於疫情趨於緩和，德國從20日開始16個邦逐部解封，允許800平方公尺以下的商舖重新營業，包括小型商店、書店、汽車展示場、腳踏車店等皆獲准營業，不過在進入店家之前，民眾還是需要戴上口罩。

總理梅克爾（Angela Merkel）呼籲，民眾和各州政府必須持續對疫情保持高度警惕，解封必須採取分階段步驟、慢速和審慎的方式，若不慎將令疫情故態復萌，第二次實施封城將不可避免。

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