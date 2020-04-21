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疫情引爆儲油危機！　謝金河：油價不振、股市必跌

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球經濟急凍，財信傳媒董事長謝金河在臉書最新發文指出，日前談到油價才是最重要的基本面，油市立刻出現史上未見的殺戮戰場，原以為油市專家預測的9美元已經很過分了，現在殺到五月期油最低負37.63美元，肯定是我們此生所僅見。

謝金河表示，負油價跟負債券殖利率，都是金融海嘯以來的產物，油價是首次見到負值，「這個衝擊有點像幾年前大家看到債券殖利率全部變成負的，感覺非常不可思議。」

請繼續往下閱讀...

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲全球原油儲槽滿載。（圖／路透）

謝金河指出，油價殺到變成負數，代表全世界的經濟活動急凍，石油儲槽全部儲滿油，現在只要有人把油運走，油商願意貼錢，這是非常極端的現象，4月的各項經濟數據肯定十分慘烈；油價下跌沒有底限，勢必衝擊股市，大家只要看到油價爬不起來，股價勢必下跌，而跟石油連結的產業，也會變成最悽慘的「慘業」。

謝金河點名台塑石化董事長陳寶郎，他一生在石油相關產業打滾超過半世紀，從中油到台塑石化，對油產業的熟悉度恐怕無人能出其右；陳寶郎說台塑石化必須建立兩個月的安全庫存量，他一月從卡達買進的油價是68美元，現在進到麥寮港，油價卻只剩零頭，台塑石化第一季虧損99.93億元，4月可能非常慘烈。

另外，謝金河認為，航空公司的航空用燃油庫存虧損，恐怕比客運的損失更驚人。

謝金河表示，這次油價重災區在西德州原油（WTI），歷史上 WTI 與北海布蘭特原油（Brent）價差都在2到5美元之間；這次北海布蘭特原油在25.37美元，WTI卻變成負值，可以想見美國頁岩油產量可能出現災難性的毀滅，油商破產，金融機構也可能倒閉，將是百年一遇的景象。


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