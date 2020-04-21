新加坡「病毒阻斷」措施延至6月！　李顯龍：目標社區零確診

▲新加坡總理李顯龍。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡21日再度新增1111例，使得全境累計近萬人感染新冠肺炎。儘管總理李顯龍稍早發表全國演說時強調「疫情已受控」，但同時也宣布，原定5月4日結束的疫情阻斷控制措施將延長一個月，直至6月1日止。

綜合海峽時報、聯合早報報導，新加坡為了控制疫情，本月初發布阻斷措施，所有非必要工作場所全面關閉，僅超市、公共交通、餐館等關鍵基本服務能維持營業，自7日起實施至5月4日。但李顯龍今下午5時召開電視網路直播時強調，儘管實施2周的病毒阻斷措施已經發揮作用，但這仍不足夠。

「我們將實行嚴格阻斷措施直到5月4日，但從目前疫情來看，我們不可能在現階段完全解除所有阻斷措施」，李顯龍指出，每日社區感染病例數約為20例至30例左右，這顯示出疫情已獲得控制，是國人配合努力的成果，但新加坡不能因此就鬆懈心防，國人必須持續堅守阻斷措施，讓社區每日新增病例大幅下降至個位數，甚至零病例，「我們將把實施阻斷措施的時限延長4周，直到6月1日。」

此外，他也說，感染源不明的確診個案並沒有減少，這也意味著社區可能存在許多尚未被發現或檢測的病例，成為無關聯病例的病源，但若社區感染狀況改善，政府就能進一步調整、考慮放寬相關政策，「我希望你們能了解，所謂長痛不如短痛，必須先阻斷病毒傳播，才能重啟經濟。」

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