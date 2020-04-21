　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　顏炳立

新型冠狀病毒肺炎成為房市的照妖鏡，有利於價格及量的盤整，各行各業逐漸出現關門倒閉的情形，當眾人尋找可抗疫的行業時，地產業會是其中之一嗎？此時可以買房嗎？我預估，土地、辦公室將是台灣房市的抗疫英雄！至於其他產品，套用疫情用語來形容，飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」、住宅市場緊盯「防染」。

土地產品，不管商用、住宅、工業用地，在疫情之下仍持續成交，溫度雖不到熱，但卻是溫暖有量。辦公室產品，因為台商的回流加上過去供給少，地段好、品質好的產品，有實力的台商企業仍會積極買進。

由於疫情衝擊，航空旅遊業都掛了，使得飯店業在搏鬥中。接下來，飯店業若無法找到吸引住客的策略，入不敷出，關門倒閉也在預期中。店面則因人們不敢外出消費、用餐，從餐廳、購物中心到商店街等等，都已在苦撐中。這樣的日子若持續半年，造成的影響實令人不敢想像。

住宅部分，由於過去4年有剛性需求支撐，未來4年也同樣靠剛性需求撐場。疫情是否會影響已慢慢成型的自用買氣？只要在半年內疫情能得到控制，我認為確診觀察、搏鬥、防染等產品將會有報復性出量，但價格恐怕無法樂觀。

請繼續往下閱讀...

況且，美國聯準會（Fed）接連降息，全球央行也在撒錢救市，令人擔心全球將邁向日本長空20幾年的零利率，未來恐將長期處於通貨膨脹的態勢，使資金將積極尋找能保值的資產。不動產看來會成為一個能提供收益的資產，但會不會因此觸動未來台灣的商用不動產落底後翻升，成為資金分散風險的有利資產，在下半年才會較為明朗。

目前看來，賣方市場仍然任性堅持高價，而不願降價求售，顯然還是對疫情的變化樂觀；在疫情延燒下，也許會讓買進賣出的價格決定加快，自用買方可在等待或嘗試去尋求一個對自己有利的價格，讓雙方能夠成交，這也是疫情對房市帶來的一個好結果，悶的日子鼓勵多看屋，靜待疫情能盡快過去，為自己尋找房市的春天！(本專欄作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

疫情如果繼續拖下去...房地產專家：4因素將拖垮台灣房市！
房市將「急凍」？台經院：房市有3大支柱，抗壓能力優於SARS時期！
KD指標這樣看！快速判斷買賣點，原來低於這裡就是「超賣」、高於這裡就是「超買」！

ET快訊
明起降溫！雨連下3天「降雨2熱區曝」
磐石艦染疫！「懲處名單」國防部2030開記者會公布
Keanna控「謝和弦、莉婭誣告」　新北檢起訴結果出爐
收警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話：我去過哪，明給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

史上頭一遭原油期報價負值　元大原油正2爆量溢價再創高、達379%

原油期貨連二日重挫！WTI原油期貨今天一度暴跌逾40%　布蘭特跌28%

疫情引爆儲油危機！　謝金河：油價不振、股市必跌

基金經理人用人頭炒股被抓包　金管會開罰群益投信120萬

混凝土廠永固5月中下旬掛牌上市　第二季展望樂觀

「7項報稅利多」一次看！健保費可全額列舉扣除、扶養親屬認定條件放寬

勞保局補貼3萬你申請了嗎？開辦兩天4.6萬件搶辦　詢問電話量暴增4倍

友達與台銀等15家銀行簽署325億元聯貸案　充實中期營運資金　

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

史上頭一遭原油期報價負值　元大原油正2爆量溢價再創高、達379%

原油期貨連二日重挫！WTI原油期貨今天一度暴跌逾40%　布蘭特跌28%

疫情引爆儲油危機！　謝金河：油價不振、股市必跌

基金經理人用人頭炒股被抓包　金管會開罰群益投信120萬

混凝土廠永固5月中下旬掛牌上市　第二季展望樂觀

「7項報稅利多」一次看！健保費可全額列舉扣除、扶養親屬認定條件放寬

勞保局補貼3萬你申請了嗎？開辦兩天4.6萬件搶辦　詢問電話量暴增4倍

友達與台銀等15家銀行簽署325億元聯貸案　充實中期營運資金　

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

Hublot 3只85萬錶微信開賣試水溫　不到一天賣光光　

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

不只捐口罩、消毒液　企業捐贈護目鏡！挺警一同抗疫

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

唐從聖遭指「爆料元兇」告周刊2年換回清白！　陷低潮：人生被搞得烏煙瘴氣

中職／海軍染疫影響富邦5球員　自主管理14天不出賽

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

財經熱門新聞

即／負油價來了　原油首次跌破0元

即／油價跌破5美元　盤中崩盤76％

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

油價還在暴跌　崩超過40％破紀錄

全球製鞋龍頭「寶成」　擬實施無薪假

史上首見負油價「加油能退錢？」台灣中油回應了

一次看懂！「負油價」到底是怎麼一回事

一桶油價156元　比星巴克星冰樂還便宜

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

影／股市中想搶反彈？分析師：可留意這些低基期個股

小資理財　存好股讓資產翻倍

夏普口罩明開賣！每人限購1盒　50片要價840元

勞保局補貼3萬你申請了嗎？開辦兩天吸引逾4.6萬件搶辦　

更多熱門

相關新聞

入住「濱湖晶采」！享受絕美澄清湖「豪宅聚落」

入住「濱湖晶采」！享受絕美澄清湖「豪宅聚落」

新冠肺炎疫情持續影響，全球經濟局勢備受考驗，許多台商選擇回流，如何資產保值也成為一大課題，購屋置產更成為企業主、高端菁英們的最佳首選，帶動台灣房市熱潮！

一張表秒懂！歷史5波降息房市軌跡　專家坦言：這次買氣難起

一張表秒懂！歷史5波降息房市軌跡　專家坦言：這次買氣難起

2月高雄高總價交易僅1件　不怕！建商看好「0確診」信心歸位

2月高雄高總價交易僅1件　不怕！建商看好「0確診」信心歸位

嘉南大圳水上運動中心動土　重劃區外加親水廣場成建案賣點

嘉南大圳水上運動中心動土　重劃區外加親水廣場成建案賣點

肺炎疫情持續嚴峻　房仲總座：一種走勢將逼悲觀賣方出籠

肺炎疫情持續嚴峻　房仲總座：一種走勢將逼悲觀賣方出籠

關鍵字：

Smart智富房市

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面