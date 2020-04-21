Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄



文／Smart智富雜誌 顏炳立

新型冠狀病毒肺炎成為房市的照妖鏡，有利於價格及量的盤整，各行各業逐漸出現關門倒閉的情形，當眾人尋找可抗疫的行業時，地產業會是其中之一嗎？此時可以買房嗎？我預估，土地、辦公室將是台灣房市的抗疫英雄！至於其他產品，套用疫情用語來形容，飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」、住宅市場緊盯「防染」。

土地產品，不管商用、住宅、工業用地，在疫情之下仍持續成交，溫度雖不到熱，但卻是溫暖有量。辦公室產品，因為台商的回流加上過去供給少，地段好、品質好的產品，有實力的台商企業仍會積極買進。

由於疫情衝擊，航空旅遊業都掛了，使得飯店業在搏鬥中。接下來，飯店業若無法找到吸引住客的策略，入不敷出，關門倒閉也在預期中。店面則因人們不敢外出消費、用餐，從餐廳、購物中心到商店街等等，都已在苦撐中。這樣的日子若持續半年，造成的影響實令人不敢想像。

住宅部分，由於過去4年有剛性需求支撐，未來4年也同樣靠剛性需求撐場。疫情是否會影響已慢慢成型的自用買氣？只要在半年內疫情能得到控制，我認為確診觀察、搏鬥、防染等產品將會有報復性出量，但價格恐怕無法樂觀。

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況且，美國聯準會（Fed）接連降息，全球央行也在撒錢救市，令人擔心全球將邁向日本長空20幾年的零利率，未來恐將長期處於通貨膨脹的態勢，使資金將積極尋找能保值的資產。不動產看來會成為一個能提供收益的資產，但會不會因此觸動未來台灣的商用不動產落底後翻升，成為資金分散風險的有利資產，在下半年才會較為明朗。

目前看來，賣方市場仍然任性堅持高價，而不願降價求售，顯然還是對疫情的變化樂觀；在疫情延燒下，也許會讓買進賣出的價格決定加快，自用買方可在等待或嘗試去尋求一個對自己有利的價格，讓雙方能夠成交，這也是疫情對房市帶來的一個好結果，悶的日子鼓勵多看屋，靜待疫情能盡快過去，為自己尋找房市的春天！(本專欄作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

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